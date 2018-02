Italia, Buffon/ "Ecco perché giocherò le prossime amichevoli con la Nazionale"

Italia, Buffon: il capitano della Juventus svela il motivo del suo ritorno in nazionale per le due amichevoli che si giocheranno nel mese di marzo contro Inghilterra e Argentina.

27 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Italia, Buffon - La Presse

Dopo le parole di Gigi Di Biagio anche Gianluigi Buffon ha deciso di commentare il suo ritorno in Nazionale dopo l'addio nella gara contro la Svezia di alcuni mesi fà. L'estremo difensore della Juventus ha parlato a Tiki Taka su Italia 1, sottolineando: "Farò le prossime amichevoli con la Nazionale per un senso di attaccamento e fedeltà verso l'Italia". Intanto però il portierone della Juventus apre la porta a qualche suo collega pronto a diventarne l'erede: "Non ho incoronato io Gigio Donnarumma come mio erede, ma le sue doti e le splendide prestazioni mostrate in campo. Non sono sorpreso da Alisson, lo è chi non conosce il ruolo del portiere. L'avevo già adocchiato qualche anno fa, mi ha sempre colpito per la tranquillità con cui gestisce le partite e per come riesce a trasformare in facili le parate difficili. Riesce a dare grande sicurezza a tutta la difesa con le sue prestazioni". Sull'avversario più forte incontrato in carriera poi Gigi Buffon non ha dubbi: "Ronaldo, il Fenomeno".

L'ADDIO DOPO LA SVEZIA

Gianluigi Buffon aveva detto addio alla Nazionale nella più brutta notte sportiva della storia recente del nostro calcio. Il capitano alzava bandiera bianca alla fine di Italia-Svezia terminata 0-0 dopo la sconfitta 1-0 in trasferta, gara che sanciva l'esclusione della nostra nazionale dal Mondiale che si disputerà la prossima estate in Russia. Un addio amaro per Gigi Buffon che avrebbe voluto chiudere la sua carriera proprio con una gara del Mondiale, per iniziare una vita nuova magari dietro a una scrivania. Invece non sarà così, perché Gigi Buffon, neo commissario tecnico azzurro, ha svelato in conferenza stampa che il portierone sarà convocato per le amichevoli che la Nazionale giocherà a marzo contro l'Inghilterra e l'Argentina. Vedremo se poi dopo le due partite l'estremo difensore cambierà ancora idea per un ritiro rimandato a data da destinarsi con la sensazione che Gigi Buffon continuerà a giocare anche l'anno prossimo.

© Riproduzione Riservata.