Juventus, Allegri/ “Scansopoli? A volte sarebbe meglio stare zitti”

Juventus, parla Allegri: “La Coppa Italia vale come lo scudetto, saremmo gli unici nell’era moderna”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista dell’Atalanta

27 febbraio 2018 - agg. 27 febbraio 2018, 15.15 Davide Giancristofaro Alberti

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Durante la conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Allegri, in vista della sfida contro l’Atalanta di domani sera, il tecnico bianconero ha replicato alle accuse sollevate domenica scorsa. Molti hanno infatti storto il naso di fronte alla formazione che Gasperini era pronto a schierare per il match poi annullato per neve. I maligni considerano la Dea una sorta di succursale dei bianconeri, e di conseguenza, la squadra di Gasperini non avrebbe infierito più di tanto schierando un undici rimaneggiato. Accuse a cui ha replicato così Allegri: «Scansopoli? Diciamo che fa parte del mondo del calcio, dove tutti dicono la sua, dove qualcuno ogni tanto farebbe meglio a stare zitto, ma questo in tanti, quindi bisogna ascoltarli. Tra l'altro tutte queste polemiche sono andate buttate in un cestino perchè domenica non abbiamo giocato e quindi abbiamo risolto i problemi?». Polemiche che senza dubbio proseguiranno per il resto della stagione, in particolare, fra le due rivali dirette per lo scudetto, Juventus da una parte e Napoli dall'altra.

"NOI COME PSG E BARCA"

Conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della gara di Coppa Italia. Mercoledì sera la Vecchia Signora affronterà all’Allianz Stadium l’Atalanta, per un match valevole per la semifinale di ritorno del trofeo nazionale. All’andata, allo stadio di Bergamo, finì uno a zero per i bianconeri, e di conseguenza la Vecchia Signora ha la possibilità concreta di giocarsi la finale. In caso di successo, sarebbe la quarta Coppa Italia consecutiva, un trionfo che renderebbe molto orgoglioso il tecnico juventino: «Puntiamo sulla Coppa Italia proprio come sul campionato – ha ammesso il Conte Max parlando di fronte ai giornalisti - nessuna squadra nell’era moderna ha mai vinto 4 volte di fila la coppa, siamo in corsa con PSG e Barcellona. L’Atalanta ha voglia di rifarsi dopo l’Europa League».

LA FORMAZIONE

Nessuno ha mai vinto quattro trofei nazionali di fila in quest’epoca, e la Juventus, così come il Barcellona e il Paris Saint Germain, stanno provando a raggiungere questo prestigioso obiettivo. In vista della sfida di domani sera, Allegri non dovrebbe recuperare nessuno dei classici infortunati, ad eccezione forse del solo Higuain: «L’unico recuperabile per la panchina è Higuain, se non ha dolore alla caviglia. Sono ancora fuori Cuadrado, De Sciglio e Bernardeschi». Stando alle parole del tecnico juventino, la squadra che scenderà in campo domani dovrebbe essere la stessa che avrebbe dovuto affrontare l’Atalanta domenica sera, con un paio di varianti, fra cui Claudio Marchisio, che dovrebbe infatti figurare nell’undici partente: «Marchisio? Domani ha ottime probabilità di giocare – ha detto ancora Allegri - il futuro di Claudio? Bisogna rimanere concentrati sugli obiettivi poi ognuno a giugno deciderà il suo futuro. Ora non è tempo di pensare al futuro».

