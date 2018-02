Juventus, Emre Can/ A breve il summit per blindare il giocatore

Juventus, Emre Can: a breve il summit per blindare il giocatore. Pronto un incontro con il centrocampista di proprietà del Liverpool: la Vecchia Signora vuole chiudere

Emre Can continua ad essere il primo obiettivo della Juventus per il calciomercato della prossima estate. Il club bianconero segue infatti il centrocampista della nazionale tedesca, di proprietà del Liverpool, dal mercato estivo 2017, ed è pronto a chiudere l’operazione. Non va infatti dimenticato che il calciatore dei Reds ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno, e tecnicamente può già firmare con qualsiasi squadra desideri. Come sottolineato dal noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, a breve dovrebbe esserci un summit, un incontro decisivo (molto probabilmente a Torino), per effettuare un ulteriore passo avanti verso la chiusura della trattativa, e magari, far firmare il contratto al ragazzo. La Juventus ha messo sul piatto un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione, fino al campionato 2022-2023.

LA CONCORRENZA PREOCCUPA

Inoltre, ha offerto garanzie di impiego e un progetto tecnico ambizioso. Il problema principale è rappresentato dalla concorrenza, visto che nelle ultime settimane alcuni club britannici si sarebbero fatti avanti con insistenza, a cominciare dal Manchester City, senza dimenticarsi del Bayern Monaco, squadra in cui lo stesso Emre Can è cresciuto. Inoltre, si mormora che anche il Real Madrid stia pensando al centrocampista della selezione teutonica. La Juventus è in una posizione di forza, sta coccolando il giocatore da mesi, ed inoltre, ha convinto il procuratore del giocatore, l’iraniano Reza Fazeli, che fino ad oggi ha mantenuto la parola data proprio ai bianconeri. Il summit in programma nei prossimi giorni (forse la settimana che viene), servirà appunto per fare un aggiornamento sulla situazione, e capire se Emre Can sia convinto o meno. La cosa certa è che i campioni d’Italia in carica non vogliono partecipare ad aste.

