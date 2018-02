Milan, Gattuso/ I rossoneri corrono come i matti: tutto merito di Rino

Milan, Gattuso. I rossoneri corrono come i matti: tutto merito di Rino. Da quando il tecnico calabarese è sbarcato a Milanello, la compagine meneghina corre molto di più

Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

Se c’è una cosa che è saltata subito all’occhio vedendo la sfida fra la Roma e il Milan di domenica sera, è stato l’evidente divario di forma fisica fra le due squadre: i giallorossi sono calati moltissimo nel finale di match, mentre i rossoneri hanno continuano a correre fino al triplice fischio finale. Ed è proprio questa la grande vittoria di Gattuso. Del resto, lo scorso 6 dicembre, pochi giorni dopo essersi insediato a Milanello nelle nuove vesti di tecnico, il calabrese lo aveva detto: «siamo la squadra che corre meno in Serie A». Montella se ne era accorto qualche settimana prima, sostituendo il preparatore atletico Emanuele Marra con Innaurato, poi il lavoro è stato proseguito e completato a meraviglia da Gattuso, con l’aiuto di Bruno Dominici e Dino Tenderini (i tre avevano già lavorato nella Primavera).

PIU’ DI 109 KM PERCORSI

Non è stato semplice riportare “la salute” in casa Milan, e nelle prime uscite i risultati non sono arrivati, con due sconfitte in poco tempo contro Hellas Verona e Atalanta, nonché la debacle a Benevento. Il Diavolo ha però abbassato la testa, ha continuato a lavorare senza sosta, iniziando così ad ottenere i risultati, prima sofferti, poi ampiamente meritati, leggasi le ultime due vittorie in campionato contro Sampdoria e Roma. A conferma di tale nuova eccellente forma fisica del Milan, anche i dati della Lega Calcio, che evidenziano l’incremento di chilometri percorsi: dall’arrivo di Gattuso i rossoneri corrono per poco più di 109 km a partita, contro i 105.5 della precedente gestione. Sia chiaro, il Milan non è la squadra che corre di più in assoluto (è l’Inter), ma ora la compagine rossonera è evidentemente in salute, e pronta ad affrontare i due delicatissimi prossimi impegni: prima la semifinale di Coppa Italia di ritorno con la Lazio, e poi il derby con l’Inter.

© Riproduzione Riservata.