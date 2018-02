Milan, Romagnoli/ “Sono laziale ma voglio la finale di Coppa Italia, sul mio rinnovo…”

Milan, parla Romagnoli: “Sono laziale ma voglio la finale di Coppa Italia, sul mio rinnovo…”. Il difensore centrale dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa in vista di domani

Romagnoli, difensore Milan - LaPresse

Il Milan tornerà in campo domani sera, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La squadra di Gattuso sarà di nuovo in scena allo stadio Olimpico, questa volta, per affrontare la Lazio. In vista del match di domani ha parlato Alessio Romagnoli, il difensore centrale dei rossoneri, che ha ammesso la propria fede biancoceleste: «È sempre bello affrontare la Lazio – ha ammesso il calciatore di proprietà del Diavolo - sono tifoso laziale e la mia fede è quella. Sarà una bella emozione. Giochiamo in uno stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra-scudetto. Ma dobbiamo vincere, il nostro obiettivo è quello». Obiettivo del Milan è quello di arrivare fino in fondo, e di fronte vi saranno senza dubbio due delle squadre più in forma di questa stagione: «Stanno bene, noi anche – ha aggiunto Romangoli - loro sono un bel gruppo e con Inzaghi stanno facendo bene».

LA GRINTA DI GATTUSO

Un Milan che ha svoltato nelle ultime settimane, grazie alla mano di Gennaro Gattuso. Con lo sbarco di Ringhio la squadra rossonera ha acquistato in solidità, e soprattutto in carattere: «Ci ha trasmesso grinta e il carattere di un campione vincente – ha ammesso il difensore della nazionale italiana - è molto esperto su questo, spero resti a lungo rispetto alle annate precedenti». E anche lo stesso Romagnoli è migliorato tantissimo nelle ultime uscite, e contro la Roma è stato senza dubbio uno dei migliori in campo. «Ora devo crescere ancora sulla rapidità – spiega - il rinnovo? Dipende dalle mie prestazioni, poi sarà compito di Fassone e del mio procuratore Sergio Berti. È lui e resterà lui come mio procuratore». Quest’ultima frase arriva in risposta ai rumors delle ultime ore, che vogliono Raiola pronto ad assicurarsi proprio Romagnoli.

© Riproduzione Riservata.