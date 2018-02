Montpellier Verona / Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev cup maschile)

Diretta Montpellier Verona: info streaming video e diretta tv. I ragazzi di Grbic tornano protagonisti in Cev cup con l'obbiettivo di centrare la qualificazione alla Final Four.

27 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Verona (da Facebook ufficiale)

Montpellier-Verona, diretta dagli arbitri Georgios Georgouleas e Elisabeth Wurterberger è la partita di volley maschile in programma oggi al Palais des Sports Jacques Chaban Dalmas di Castelnau le Lez: fischio d’inizio atteso alle ore 20.00. La compagine di Nikola Grbic affronta l’ennesima trasferta: oggi martedi 27 febbraio si volerà in Francia in occasione del match di ritorno dei quarti di finale della Cev Cup. Si giocherà quindi stasera la grande opportunità per gli scaligeri di accedere alla final four del secondo torneo per club del continente: un’occasione davvero unica quindi per far sventolare i colori gialloblu ancora una volta in Europa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Montpellier e Verona, in programma questa sera alle ore 20.00 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguardanti una eventuale diretta streaming video della partita della Cev Cup. Consigliamo per tanto a tutti gli appassionati di collegarsi ai profili social del club scaligero (sempre molto prolifico e attento), per essere costantemente informati su quanto accade in terra francese.

IL CONTESTO

Alla vigilia di questo match di ritorno di certo ci attendiamo grandi cose dal Verona, che pure sta costruendo un finale di stagione davvero importante, sul continente come nelle competizioni nazionali. dopo il pesante 3-1 fissato nel match di andata la compagine di Nikola Grbic è ovviamente la favorita per la vittoria oggi pure in territorio avversario: sarà però necessario dosare le forze fisiche e mentali visto il calendario stra pieno di appuntamenti fondamentali. Nonostante il risultato della partita di andata infatti i gialloblu non possono certo dirsi al sicuro: la squadra francese potrebbe anche rivelarsi un osso duro e di contro Grbic e i suoi potrebbero incappare in qualche disattenzione di troppo. A rassicurare per i tifosi della squadra scaligera vi sono i numeri segnati nello stato di forma. Se infatti il Verona negli ultimi 5 incontri disputati ha realizzato ben 4 vittorie (un solo KO con la vice campionessa del mondo Lube), il Montpellier ha realizzato 4 sconfitte in cinque match disputati. Non è quindi una formazione al top della condizione quella che si presenterà oggi in campo, ma che potrebbe proprio scommette sulla Cev Cup per rilanciarsi anche nel campionato nazionale.

