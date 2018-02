MotoGp, Yamaha/ Rossi e Vinales: pronti due sviluppi differenti

MotoGp, Yamaha. Rossi e Vinales: pronti due sviluppi differenti. Il team manager della casa nipponica, non esclude che si possano portare avanti due progetti diversi

Valentino Rossi, pilota Yamaha - LaPresse

Le due Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, potrebbero essere molto differenti. Lo ha fatto chiaramente Mario Meregalli, il team manager del team nipponico, intervistato nelle scorse ore dai microfoni di Gpone.com. Durante i recenti test a Buriram, sono sorti alcuni problemi nella nuova Yamaha, ma differenti fra Valentino Rossi e il compagno di squadra. Il Dottore, ad esempio, ha sofferto molto dal punto di vista dell’elettronica, mentre Vinales ha avuto dei problemi riguardanti maggiormente la ciclistica, visto che non riusciva a frenare bene e a curvare come avrebbe voluto. «Entrambi – ha aggiunto Meregalli - sono però soddisfatti del nuovo motore e della velocità di punta che garantisce».

“ROSSI CON IL TELAIO 2018, VINALES CON QUELLO 2017”

Proprio per questo motivo non è da escludere che alla fine vengano effettuati degli sviluppi completamente differenti sulle due motociclette: «Rossi con il telaio 2018 e Vinales con il 2017? E' possibile – spiega senza troppi giri di parole il team manager della Yamah - logicamente in questo caso c’è una dispersione di forze perché bisogna lavorare su due progetti diversi, ma se i piloti hanno richieste differenti siamo pronti a farlo». A breve i nuovi test in Qatar, da cui si capirà meglio l’evoluzione della nuova Yamaha 2018. Meregalli si dice comunque ottimista, nonostante i problemi riscontrari: «Tre anni fa, dopo i test in Qatar, tutti dicevano che il progetto della M1 era arrivato alla fine, che serviva una rivoluzione. Cosa è successo in quella stagione? Abbiamo vinto il titolo».

