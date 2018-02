Napoli, Sarri/ “Scudetto? Dobbiamo vincerne 11 e avere un po’ di c…”

Napoli, parla Sarri: “Scudetto? Dobbiamo vincerne 11 e avere un po’ di c…”. Le dichiarazioni del tecnico del club partenopeo dopo la grandiosa vittoria contro il Cagliari di ieri sera

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli - LaPresse

Prosegue la cavalcata del Napoli, che anche ieri sera, nel posticipo contro il Cagliari, non ha fermato il proprio avvicinamento allo scudetto. Allo stadio Nuova Sardegna, il match è terminato con il risultato di cinque reti a zero in favore degli ospiti azzurri, con un Napoli che ora si è portato a quattro punti di vantaggio rispetto alla Juventus. I bianconeri devono recuperare la gara con l’Atalanta annullata per neve, e a riguardo Sarri ha ammesso: «Ora pressione alla Juventus? – le parole rilasciate ai microfoni di Mediaset Premium - quando loro hanno giocato prima di noi si diceva che non era un vantaggio per loro, quindi non è un vantaggio nemmeno per noi aver giocato ora per primi». Quindi il tecnico toscano spiega la sua ricetta per vincere il campionato.

LA RICETTA DI SARRI PER LO SCUDETTO

Una ricetta che prevede molte vittorie e anche un pizzico di fortuna: «Che cosa dobbiamo fare per conquistare lo scudetto? Vincerne 12 (Sarri voleva dire 11 ovviamente ndr) e pareggiarne una. Ma per riuscirci – ha aggiunto a Sky - serve anche un pizzico di c...o». Decisiva sarà con grande probabilità la sfida in programma a Torino con la Juventus, e a riguardo il tecnico campano afferma: «Se faremo una buona partita a Torino? Spero di sì. Ma la Juve è una grande squadra, se no non finirebbe tra i 90 e i 100 punti da 7 anni di fila». Sarri non vuole sentire di vittoria dei singoli, visto che il merito del Napoli capolista va condiviso fra molti soggetti: «E’ dei giocatori – chiosa Sarri - che si sono messi a disposizione poi lo staff, il direttore sportivo: si vince tutti insieme».

