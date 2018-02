Nazionale, Costacurta/ “Conte la prima scelta, fra un paio di mesi lo contatterò”

Nazionale, parla Costacurta: “Conte la prima scelta, fra un paio di mesi lo contatterò”. Il vice-commissario della Figc punta sull’attuale allenatore del Chelsea

Antonio Conte, allenatore Chelsea - LaPresse

La nazionale italiana di calcio è ancora alla ricerca del suo commissario tecnico. Per le prossime amichevoli contro Argentina e Inghilterra è stato chiamato Gigi Di Biagio, ma il suo sarà un incarico ad interim, in attesa appunto che venga scelto il successore di Ventura. Il nome che continua a circolare negli ambienti azzurri è quello di Antonio Conte. A riguardo, non si è affatto nascosto Alessandro Costacurta, il vice-commissario incaricato da Giovanni Malagò proprio della scelta. Parlando a Bratislava, dove è in corso il Congresso Uefa, l’ex difensore del Milan ha ammesso: «Tra i potenziali selezionatori, Conte è quello che, per me, potrebbe far meglio. E sicuramente lo sentirò tra un paio di mesi». Quindi Costacurta rincara la dose: «Conte ha già dimostrato di saper fare il c.t., s’è visto all’Europeo, gli altri ancora no».

ATTENZIONE A GIAMPAOLO E GASPERINI

Per gli altri, Costacurta intende Mancini, Ancelotti, e Ranieri, anche se in realtà quest’ultimo ha già guidato una Nazionale, la Grecia, con un’esperienza però disastrosa: «Ranieri ha avuto un’esperienza difficile con la Grecia – spiega Billy - ma ne è uscito fortificato e poi è andato al Leicester». Il vice-commissario fa quindi i nomi di Gasperini e Giampaolo, rispettivamente allenatori di Atalanta e Sampdoria, che potrebbero rientrare nell’elenco dei papabili per guidare la nazionale italiana. Dei due, sembra difficile la candidatura del nerazzurro, che dovrebbe rimanere a Bergamo almeno per un’altra stagione, mentre il blucerchiato è un’ipotesi da non scartare a priori. Infine, un commento su Gattuso, e in questo caso Costacurta frena un po’ gli entusiasmi: «No, non lo contatterò, sarebbe un po’ presto. Sono sicuro che sarà c.t. tra qualche anno perché ha tutto, carattere, grinta, ma io gli voglio troppo bene; scegliendolo adesso gli farei del male».

© Riproduzione Riservata.