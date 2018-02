Neymar si opera alla caviglia?/ Il Real si allontana: l’asso del PSG pronto a finire sotto i ferri

Neymar si opera alla caviglia? Il Real si allontana: l’asso del PSG pronto a finire sotto i ferri in vista del Mondiale. Secondo alcune indiscrezioni, il brasiliano si opererà

Neymar, attaccante PSG - LaPresse

Finisce probabilmente qui la stagione 2017-2018 di Neymar. La stella del Paris Saint Germain, stando a quanto sottolineato dal quotidiano sportivo As, sarà costretto ad operarsi, in seguito all’infortunio subito nella sfida di domenica sera, la gara di campionato contro l’Olympique di Marsiglia. L’asso della nazionale brasiliano ha subito una grave distorsione alla caviglia, ma soprattutto, la fessurazione del quinto metatarso. Un infortunio, quest’ultimo, che ha indotto lo stesso calciatore ex Barcellona a sottoporsi ad intervento chirurgico di modo da non arrivare fuori forma all’appuntamento con il mondiale della prossima estate. Non va infatti dimenticato che fra giugno e luglio si terrà il campionato del mondo di calcio in Russia, e ogni calciatore vuole arrivare all’appuntamento cruciale nella migliore forma possibile.

EMERY SMENTISCE

I tifosi del Paris Saint Germain sono già in ansia, non quanto per il campionato, che sembrerebbe ormai in bacheca visto l’ampio margine sul Monaco, quanto per la Champions League. La prossima settimana si giocherà infatti il ritorno della sfida contro i campioni d’Europa del Real Madrid, in programma al Parco dei Principi, e il 3 a 1 dell’andata non condanna affatto la formazione parigina. Giocarsela senza Neymar, la stella indiscussa della rosa di Emery, sarà tutt’altra cosa. Vedremo se le indiscrezioni del quotidiano spagnolo verranno confermate o meno, anche perché nella conferenza stampa di poco fa, proprio il tecnico del PSG ha ammesso: «Neymar non subirà alcuna operazione. Lui vuole sempre giocare tutte le partite per cui c’è una piccola possibilità che possa giocare con il Real Madrid».

