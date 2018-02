Novara Conegliano / Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League femminile)

Diretta Novara-Conegliano: info streaming video e tv. Grande scontro al vertice tra le due italiane: in palio la prima posizione nella classifica del girone B di Champions League.

27 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Twitter ufficiale)

Novara-Conegliano, diretta dagli arbitri Wojciech Maroszek e Epaminondas Gerothodoros, è la partita di volley femminile in programma oggi martedi 27 febbraio 2018: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 al Pala Igor. Sarà di nuovo scontro tra le grandi del volley italiano ma in occasione dell’ultimo turno del girone B della Champions league e sarà quindi ancora duello tra azzurre e pantere, ma la posta in palio oggi potrebbe essere ben poca cosa in termini materiali. Alla viglia della sesta e ultima giornata del girone infatti sia Novara che Conegliano sono sicure di accedere al tabellone finale della prima competizione per continente: rimane solo da stabilire con qualche grado potranno avanzare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGURE IL MATCH

Ricordiamo che come per tutte le altre partite delle squadre italiane presenti alla Champions league, anche il match tra Novara e Conegliano sarà visibile in diretta tv su Sky. Appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Sky Sport Plus HD (numero 205) con la sfida al Pala Igor: diretta streaming video confermata per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Come abbiamo prima annunciato, questo sarà l’ennesimo scontro diretto tra Novara e Conegliano: i due club in stagione ben rappresentano l’eccellenza del volley azzurro non solo nei tornei nazionali ma pure in Champions League. Entrambi i club sono infatti sicuri di passare alla prossima fase del massimo torneo per club del continente, ma rimane solo da capire la modalità, Secondo la classifica alla vigilia della sesta e ultima giornata del girone B vediamo infatti che la prima posizione è occupata dall’Imoco, che vanta 13 punti e un ruolino di marca immacolato, con ben 5 vittorie e solo 6 parziali lasciati agli avversari nel frattempo. Importante anche quanto fatto fino ad ora dalla squadra piemontese, ferma alla seconda posizione: sono 11 i punti a bilancio con solo 6 set concessi finora. Da notare poi che l’unico KO rimediato da Massimo Barbolini e le sue ragazze è stato registrato proprio nel match di esordio al Pala Verde contro Conegliano (fu 3-2 il risultato finale).

