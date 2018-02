Novara-Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Foggia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B valida per il 28^ turno infrasettimanale.

27 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Novara-Foggia, LaPresse

Novara-Foggia, diretta dal signor Ros di Pordenone, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in un turno infrasettimanale. La corsa del Foggia si è interrotta sul più bello, con la serie di vittorie dei pugliesi frenata dal blitz del Brescia allo stadio Zaccheria. Per la formazione allenata da Stroppa la salvezza resta comunque l'obiettivo primario, da costruire ora in una trasferta contro un Novara a sua volta apparso tentennante negli ultimi match, con una sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque partite. Piemontesi in crisi? Non ancora, ma la zona play out con l'Entella quintultima lontana solo due lunghezze è ancora pericolosamente troppo vicina, mentre il Foggia può ancora coltivare qualche velleità di inserimento verso i play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Novara Foggia sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 256 del satellite (ovvero Sky Calcio 6 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA FOGGIA

Allo stadio Silvio Piola di Novara scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa piemontesi in campo con Montipò estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Chiosa, Mantovani e dal danese Troest. Dickmann avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra, mentre l'esterno di fascia mancino sarà Calderoni. Lo spagnolo Orlandi e Casarini si muoveranno come interni di centrocampo, in avanti Moscati sarà il trequartista chiamato ad ispirare il tandem offensivo composto dal romeno Puscas e da Sansone. Risponderà il Foggia con Guarna tra i pali alle spalle di una difesa a tre schierata con Camporese, Tonucci e Loiacono, titolari mentre i tre di centrocampo in zona centrale saranno Scaglia, Greco e Agnelli. Zambelli sarà impiegato sulla fascia destra, mentre l'esterno laterale di sinistra sarà il tedesco Kragl, con Nicastro confermato al fianco di Mazzeo nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-4-1-2 per il Novara di Di Carlo, 3-5-2 per il Foggia di Stroppa in un confronto che ha visto i due allenatori saper cambiare all'occorrenza nel corso di questa stagione lo spartito tattico. Spettacolare pareggio per due a due nel match d'andata tra le due compagini disputato a Foggia, ospiti in gol con Moscati, pugliesi capaci di ribaltare il risultato con un rigore di Mazzeo e un gol di Fedato, ma a sei minuti dal novantesimo fu Dickmann a ristabilire la parità per i piemontesi. Le due squadre non si affrontano a Novara dal 20 aprile 2008 quando furono i rossoneri a vincere, tre a due il risultato finale in favore del Foggia nel girone A del campionato di Serie C/1.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote delle agenzie di scommesse indicano il Novara come leggermente favorito per la conquista dei tre punti, con vittoria piemontese quotata 2.25 da William Hill, mentre Unibet propone a 3.25 la quota relativa dell'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 3.50 quanto investito sul successo esterno dei pugliesi allo stadio Silvio Piola. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, per Unibet quota dell'over 2.5 fissata a 1.84 e quota dell'under 2.5 proposta invece da Bet365 a 1.95.

© Riproduzione Riservata.