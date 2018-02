Palermo-Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Palermo-Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B con i rosanero che hanno raccolto un punto in quattro gare.

27 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Palermo-Ascoli, LaPresse

Palermo-Ascoli, diretta dal signor Martinelli di Roma, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in un turno infrasettimanale. Un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato per il Palermo, e se sabato scorso Empoli e Frosinone non avessero frenato, per i rosanero la corsa alla Serie A si sarebbe messa davvero male. Dopo tre sconfitte consecutive contro Empoli, Foggia e Perugia, la squadra allenata da Tedino ha raccolto un 'brodino' pareggiando zero a zero sul campo della Pro Vercelli terzultima in classifica. I punti di distacco sull'Empoli primo restano sei e sul Frosinone secondo cinque, ma per i siciliani la partita interna contro l'Ascoli potrebbe essere l'occasione giusta per ripartire. I marchigiani faticano, anche se l'ultima vittoria interna contro il Cesena è stato un colpo di coda importantissimo in chiave salvezza. La squadra di Cosmi si è portata così a due punti di distanza dai romagnoli e dalla zona play out, evitando di farsi staccare come la Ternana attualmente ultima in classifica e con la speranza ora di mettere in difficoltà il Palermo come nel match d'andata.

Non cambieranno i moduli di riferimento dei due allenatori, col Palermo di Tedino schierato con il 4-3-1-2 e l'Ascoli di Cosmi con il 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato, Palermo fermato sullo zero a zero ad Ascoli, mentre l'ultimo precedente in Sicilia è addirittura risalente dal 20 dicembre 2006, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie A. Vinsero i rosanero con un perentorio quattro a zero, reti di Bresciano, Corini, Tedesco e Capuano. L'Ascoli ha vinto a Palermo per l'ultima volta il 16 gennaio del 2000 nel campionato di Serie C/1, uno a zero per i bianconeri il risultato finale.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Palermo Ascoli sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, connettendosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ASCOLI

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio Barbera. Rosanero in campo con Pomini a difesa della porta, Rispoli sull'out difensivo di destra e il polacco Szyminski sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della retroguardia ci sarà spazio per lo sloveno Struna e per Bellusci. L'altro polacco Murawski a centrocampo sarà affiancato dal bosniaco Jajalo e dal bulgaro Chochev, mentre in avanti il brasiliano Coronado si muoverà come trequartista alle spalle del duo d'attacco tutto macedone composto da Nestorovski e da Trajkovski. Risponderà l'Ascoli con De Santis, Padella e il francese Gigliotti titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Lanni. A centrocampo il senegalese Kanouté sarà affiancato da Buzzegoli e da Bianchi, mentre il romeno Mogos sarà chiamato a presidiare la fascia destra e il brasiliano Martinho sarà l'esterno laterale mancino. In avanti, confermato il tandem Monachello-Clemenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse indicano il Palermo come nettamente favorito per la conquista dei tre punti, con vittoria siciliana quotata 1.53 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.79 la quota relativa dell'eventuale pareggio e Unibet moltiplica per 7.00 quanto investito sul successo esterno dei marchigiani allo stadio Barbera. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, per Unibet quota dell'over 2.5 fissata a 2.08 e quota dell'under 2.5 proposta invece da Bet365 a 1.72.

