Perugia-Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Perugia-Brescia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma allo stadio "Renato Curi".

27 febbraio 2018 Fabio Belli

Diretta Perugia-Brescia, LaPresse

Perugia-Brescia, diretta dal signor Sacchi di Macerata, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Il Perugia arriva all'appuntamento del turno infrasettimanale reduce da una grande impresa, con i Grifoni capaci di espugnare per primi il nuovo stadio del Frosinone, il 'Benito Stirpe'. Vittoria importante perché rilancia gli umbri anche in quota play off, col Perugia ora lontano solamente una lunghezza rispetto all'ottavo posto occupato dalla Cremonese e soprattutto a ben otto punti di distanza dalla zona play out, di nuovo allontanata dopo le ultime vittorie con le 'big' (prima del Frosinone, i biancorossi avevano piegato anche il Palermo). Il Brescia è reduce nelle ultime tre partita da un ruolino identico rispetto a quello dei Grifoni, con un pareggio e due vittorie consecutive, ottenute contro la Ternana in casa e contro il Foggia in trasferta. Successi fondamentali per portarsi a più quattro dalla zona pericolante in chiave salvezza: di sicuro si affronteranno due squadre in salute, che cercheranno un ulteriore salto di qualità per alimentare ulteriormente le rispettive ambizioni.

Tatticamente, al 3-5-2 di Roberto Breda nel Perugia sarà opposto il 4-2-3-1 di Boscaglia nel Brescia. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Rigamonti, è terminato sul punteggio di due a uno per i padroni di casa, che ribaltarono il vantaggio siglato dal coreano Han con le reti di Caracciolo e Bisoli. L'ultimo precedente a Perugia è quello del 4 febbraio 2017 con reti di Forte (doppietta) e Mustacchio per il tre a due umbro: alle Rondinelle non bastarono i gol di Caracciolo e Bonazzoli. Il Brescia ha fatto risultato per l'ultima volta al 'Curi' in Serie A, il 21 dicembre del 2003: gol di Margiotta e Bothroyd per gli umbri e di Di Biagio e Antonio Filippini per i lombardi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il match Perugia Brescia sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sui canali 106 e 258 del satellite (rispettivamente Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, connettendosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BRESCIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Renato Curi. Perugia schierato con Leali in porta e una difesa a tre composta da Volta, Del Prete e Magnani. A centrocampo, al fianco di Gustafsson, Bandinelli e Colombatto, giocheranno Mustacchio sulla corsia laterale di destra e il croato Pajac sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, spazio invece a Cerri e a Di Carmine. Risponderà il Brescia con Minelli in porta, Coppolaro impiegato in posizione di terzino destro e il brasiliano Curcio impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Somma e Gastaldello saranno invece i centrali nella difesa a quattro. Ndoj e lo svizzero Martinelli saranno i vertici arretrati di centrocampo, mentre Furlan, Torregrossa e il guineano Embalo supporteranno sul fronte offensivo l'unica punta di ruolo, l'Airone Caracciolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker indicano il Perugia come favorito in maniera abbastanza netta, con vittoria umbra quotata 1.80 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.50 la quota dell'eventuale pareggio e Unibet alza fino a 5.10 la quota relativa al successo esterno dei lombardi allo stadio Renato Curi. Sempre Bet365 propone invece a 1.85 la quota per l'over 2.5 e a 1.95 la quota per l'under 2.5 per quanto riguarda i gol realizzati nella partita.

© Riproduzione Riservata.