PESCARA CARPI RINVIATA/ Emergenza maltempo: l'Adriatico rimane chiuso. Ancora da decidere quanto si giocherà

Pescara-Carpi è stata rinviata: l'Adriatico rimane chiuso per mal tempo. Previste nuove abbondanti nevicate e temperature rigide: non ancora nota la data in cui si giocherà

27 febbraio 2018 - agg. 27 febbraio 2018, 9.51 Fabio Belli

Diretta Pescara-Carpi, LaPresse

Pescara-Carpi é stata rinviata a data da destinarsi: questa la decisione prese alla direzione della Lega B, d’accordo ovviamente con i club interessati per la questa 28^ giornata della Serie cadetta. Dietro a questa decisione ovviamente il mal tempo ha colpito gran parti d’Italia con temperature rigide e abbonanti nevicate. Nella tarda serata di ieri quindi ecco la decisone che interessa lo Stadio Adriatico di Pescara, e che non so sorprende molto, visto che questa è la quarta gara negli ultimi tre giorni che viene rimandata. Nel comunicato ufficiale leggiamo quindi: “preso atto degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi dal Centro Funzionale della Regione Abruzzo, delle nevicate in corso tali da creare pregiudizio per la pubblica incolumità e sentito il parere dei Responsabili degli Uffici Tecnici comunali circa l’opportunità di procedere alla chiusura dello stadio, ordina, a decorrere dal 26 febbraio 2018 e fino ad emissione di ordinanza di revoca, la chiusura dello stadio “Adriatico – G. Cornacchia” di Pescara e la sospensione di tutte le attività previste e programmate”. Al momento non è ancora nota la data in cui Pescara-Carpi verrà recuperata, anche perchè il prossimo calendario della Serie B è più che fitto di impegni. (agg Michela Colombo)

INFO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Pescara-Carpi, diretta dal signor Serra di Torino, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in un turno infrasettimanale. Match tra due squadre all'esatta metà della classifica del campionato cadetto. 37 punti per il Pescara, 36 per il Carpi con l'ultimo posto buono per i play off lontano rispettivamente solo uno e due punti per abruzzesi ed emiliani. Dopo la vittoria contro la Salernitana, il Pescara è andato incontro a due zero a zero consecutivi, anomalia per il calcio di Zeman, contro Entella e Cremonese. Il Carpi invece nelle ultime tre partite di campionato ha pareggiato in casa contro Cremonese ed Entella e perso a Foggia. Un rendimento dunque ricco di frenate che al momento non garantisce la prospettiva dei play off per le due formazioni. Il Pescara non subisce gol da tre partite ma segna meno rispetto agli standard zemaniani. Ma sicuramente segna più rispetto a un Carpi che con soli 23 gol ha il peggior attacco del torneo cadetto, due gol in meno rispetto l'Ascoli penultimo in classifica.

Filosofie tattiche opposte per i due allenatori, con l'immutabile 4-3-3 di Zdenek Zeman opposto al 4-4-2 del tecnico del Carpi, Calabro. Nel match d'andata il Pescara è passato in Emilia, battendo il Carpi uno a zero con una rete messa a segno da Capone. Il Carpi ha vinto però in goleada l'ultimo precedente a Pescara, disputato il 25 ottobre 2014: cinque a zero con doppiette di Letizia e Mbakogu e una rete di Concas. Il Pescara ha battuto per l'ultima volta in casa gli emiliani il 30 novembre 2013, quattro a due con reti degli abruzzesi firmate da Brugman, Maniero (doppietta) e Politano (Carpi in gol con Concas e Di Gaudio).

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Pescara Carpi sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, connettendosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CARPI

Allo stadio Adriatico di Pescara scenderanno in campo queste probabili formazioni: i padroni di casa biancazzurri affronteranno il match con Fiorillo in porta, Balzano sull'out difensivo di destra e Mazzotta sull'out difensivo di sinistra, mentre i due centrali saranno l'argentino Campagnaro e Perrotta. A centrocampo, assieme al senegalese Coulibaly giocheranno l'uruguaiano Brugman e Carraro, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Capone, Bunino e Falco. Risponderà il Carpi con Colombi in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con il tedesco Pachonik, Ligi, Poli e Di Chiara. A quattro anche la linea di centrocampo, con Concas che sarà l'esterno di destra, Pasciuti che sarà impiegato come laterale mancino e Verna e Sabbione che si muoveranno invece come difensori centrali. In attacco, spazio a Melchiorri al fianco del nigeriano Mbakogu.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse indicano il Pescara favorito per la conquista dei tre punti, con vittoria abruzzese quotata 1.95 da Unibet, mentre William Hill propone a 3.40 la quota relativa dell'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 4.20 la quota relativa al successo esterno dei lombardi allo stadio Renato Curi. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, per Bet365 quota dell'over 2.5 fissata a 1.95 e quota dell'under 2.5 proposta invece da Unibet a 1.86.

