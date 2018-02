Probabili formazioni/ Juventus Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live (Coppa Italia semifinale)

Probabili formazioni Juventus Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Semifinale di ritorno in Coppa Italia: all'andata decise il gol di Higuain

27 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Atalanta, Coppa Italia semifinale (Foto LaPresse)

Juventus Atalanta, alle ore 17:30 di mercoledì 28 febbraio, vale per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 201-2018: si riparte dalla vittoria che i bianconeri hanno colto a Bergamo ormai un mese fa, e che è importantissimo nel determinare il vantaggio con il quale la squadra di Massimiliano Allegri parte ora all’Allianz Stadium. Le due formazioni si sarebbero dovute sfidare anche domenica in campionato, ma una fitta e improvvisa nevicata ha portato al rinvio; un giorno extra di riposo dunque (se si può chiamare così), ma ora anche le scelte che i due allenatori avevano in mente per la coppa potrebbero cambiare. Andiamo allora a vederle, queste scelte: quali sono sulla carta e se davvero Allegri e Gian Piero Gasperini cambieranno qualcosa rispetto a quanto avevano inizialmente previsto, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione di stato: nel caso specifico dovete andare su Rai 1, mentre per chi volesse sarà disponibile l’appuntamento con la diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it e selezionando poi il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

I DUBBI DI ALLEGRI

C’è il Tottenham tra poco: Allegri deve pensare a questo e all’impegno di campionato. Possibile però che per questa semifinale il turnover sia minore: per esempio, per la Serie A il tecnico della Juventus aveva previsto ancora la soluzione con Alex Sandro esterno alto risparmiando Dybala, segno che la Joya dovrebbe essere in campo questa sera. Con lui, Douglas Costa e Mandzukic che lo accompagneranno sugli esterni; Alex Sandro dovrebbe giocare a sinistra, in mezzo invece potrebbe esserci ancora Rugani (Benatia ha una schiena non al 100%) insieme a uno tra Barzagli e Chiellini (ma anche lo stesso difensore marocchino). In porta Szczesny, a destra la soluzione obbligata è Lichtsteiner vista l’indisponibilità di De Sciglio. Più difficile capire cosa Allegri voglia fare a centrocampo: dovrebbe esserci Khedira che era stato lasciato fuori per la partita di domenica, dovrebbe esserci Matuidi che ha bisogno di continuità tornando dall’infortunio, potrebbe avere il suo posto garantito Pjanic perchè l’alternativa sarebbe Bentancur, che però è squalificato per questa partita e dunque in ogni caso non potrebbe giocare (potrebbe comunque essere preso in considerazione lo stesso Marchisio).

LE SCELTE DI GASPERINI

Dopo la delusione di Europa League, le scelte di Gasperini erano radicali: l’Atalanta aveva giocato una partita durissima sotto una pioggia fitta. Per domenica erano pronte le seconde linee, per mercoledì invece no: in porta torna Berisha, in difesa Caldara e Andrea Masiello giocheranno insieme a Palomino che prenderà il posto dello squalificato Toloi. Cambieranno anche gli esterni, con Hateboer e Spinazzola pronti a correre e come sempre fare la differenza allargando il campo; in mezzo invece dovrebbe esserci Freuler, che agirà da playmaker davanti alla difesa con la collaborazione di uno tra Cristante e De Roon. Qui dipenderà anche dal modulo: Cristante come sempre potrebbe posizionarsi sulla trequarti ad accompagnare l’azione di due attaccanti, con Alejandro Gomez che potrebbe essere affiancato da Petagna o Ilicic. La soluzione dello sloveno al fianco del Papu si è vista anche in Europa League contro il Borussia Dortmund (in entrambe le partite), e al momento sembra essere quella che va per la maggiore nei pensieri di Gasperini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 9 Higuain

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Bentancur

Indisponibili: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 5 A. Masiello, 13 Caldara, 6 Palomino; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 72 Ilicic, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 28 G. Mancini, 95 Bastoni, 21 Castagne, 32 Haas, 23 Melegoni, 8 Gosens, 19 L. Rizzo, 9 Cornelius, 29 Petagna Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Toloi

Indisponibili: -

