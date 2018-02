Probabili formazioni/ Lazio Milan: diretta tv, orario, notizie live (Coppa Italia, ritorno semifinali)

Probabili formazioni Lazio Milan: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico

27 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Milan (LaPresse)

Lazio Milan si gioca domani sera alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2017-2018 allo stadio Olimpico. In palio dunque c’è la qualificazione e si annuncia un confronto interessante fra la Lazio che fin da inizio stagione sta facendo anche meglio del previsto su tutti i fronti e un Milan ancora al di sotto delle attese ma in netto recupero e di conseguenza spauracchio per tutte le avversarie in questo momento. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le principali notizie sulle probabili formazioni di Lazio Milan alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia che è una esclusiva Rai, sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Di conseguenza, per chi non potesse mettersi davanti al televisore questa sera, è da segnalare pure la possibilità della diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play, anche in questo caso disponibile gratuitamente per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

Per Lazio Milan possiamo ipotizzare delle formazioni molto simili a quelle di base in campionato, perché in una semifinale di ritorno non si fa turnover nemmeno in Coppa Italia, anzi forse qualcuno fra i biancocelesti ha riposato in campionato. Per Simone Inzaghi possiamo ipotizzare come modulo di partenza il 3-5-1-1: Strakosha in porta protetto dalla retroguardia a tre con Bastos, De Vrij e Radu probabili titolari; Basta esterno destro, il regista Leiva nel cuore della mediana con le due mezzali che saranno Parolo e naturalmente Milinkovic-Savic, decisivo domenica a Reggio Emilia, con Lulic sulla fascia sinistra a completare il folto centrocampo; Luis Alberto trequartista - dopo essere rimasto a riposo contro il Sassuolo - alle spalle del centravanti che sarà naturalmente Immobile, capocannoniere del campionato e forte di 32 gol in 32 partite ufficiali in stagione.

LE MOSSE DI GATTUSO

Il Milan replicherà con un 4-3-3 che Gennaro Gattuso dovrebbe proporre con poche novità rispetto alla prima delle due sfide consecutive all’Olimpico, la vittoria di domenica sera in campionato contro la Roma. Gigio Donnarumma naturalmente in porta, davanti a lui la difesa con Calabria terzino destro, Bonucci e Romagnoli centrali, Rodriguez a sinistra che dovrebbe dunque essere identica rispetto a domenica; il terzetto a centrocampo dovrebbe essere composto da Kessié, Biglia e Bonaventura con il grande ex in cabina di regia e pure in questo caso nessuna novità; infine il tridente d’attacco con gli esterni Suso e Calhanoglu, rinato con il mister calabrese, mentre come punta centrale potrebbe essere data un’occasione a Kalinic, la più probabile novità rispetto al match di campionato con l’altra metà della capitale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

