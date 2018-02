Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (28^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per gli 11 da mettere in campo nella 28^ giornata della Cadetteria. Tanti gli assenti fermati dal giudice sportivo.

27 febbraio 2018 Michela Colombo

Il campionato della Serie B torna in campo e lo fa soprattutto nella serata di oggi martedi 27 febbraio 2018 per la 28^ giornata della cadetteria. Un nuovo turno infrasettimanale quindi per il secondo campionato italiano: prima però di vedere nel dettaglio i dubbi e le scelte degli allenatori per questo turno vediamo che cosa ci propone il programma ufficiale. Dopo l’anticipo tra Salernitana e Parma, i dieci incontri rimanenti sono stati messi in calendario per questa sera tutti alle ore 20.30 e quindi Bari-Spezia, Cesena-Pro Vercelli, Cremonese-Frosinone, Empoli-Avellino, Entella-Cittadella, Novara-Foggia, Palermo-Ascoli, Perugia-Brescia, Pescara-Carpi e Venezia-Ternana. Andiamo quindi a esaminare più da vicino quali potrebbero essere le decisioni dei tecnici per le probabili formazioni della 28^ giornata della Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PRO VERCELLI

Per la sfida casalinga i romagnoli non dovrebbe fare a meno del 4-4-1-1 già visto nelle ultime gare: titolari in campo Laribi e Cacia, usciti presto contro l’Ascoli pochi giorni fa. I piemontesi invece si affideranno a Morra e Reginaldo in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI BARI SPEZIA

Grosso non dovrebbe fare a meno del solito 4-3-3 come modulo tattico, che vedrà a centrocampo Petriccione in cabina di regia con Handerson e Busellato sull’esterno. Per lo Spezia spazio al 4-3-1-2 che vedrà in attacco Marilungo e Forte benchè costretti al doppio turno.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA FOGGIA

Sarà il 3-4-1-2 il modulo di riferimento per gli azzurri che quindi potrebbero di nuovo puntare su Sansone e Puscas in attacco con Orlandi sulla trequarti. Risponderà Stroppa e il suo Foggia, dove Nicastro e Mazzeo saranno nuovamente i titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI AVELLINO

Per questo match di Serie B i toscani dovrebbero ancora presentarsi in campo con il 4-3-1-2 che vedrà tra i pali Gabriel, con Maietta e Veseli coppia centrale: di Lorenzo e Pasqual potrebbero quindi coprire le fasce estreme del reparto difensivo. Con il successo del Novara, gli irpini riconfermeranno l 4-4-1-1 con Gavazzi primo candidato per una maglia da titolare assieme a Asencio.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA BRESCIA

Breda dovrebbe far di nuovo riferimento al terzetto Volta-Del Prete-Magnani per la difesa dei grifoni, posta di fronte a Leali. Il Brescia quindi dovrebbe riproporre il terzetto in attacco con Embalo, Caracciolo e Furlan, che ha fatto bene contro il Foggia nel turno di Serie B precedente.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CARPI

Zeman ovviamente per questo match casalingo opterà nuovamente per il 4-3-3, dove a centrocampo non potrebbero mancare Brugman e Culibaly insieme a Carraro. Sarà invece il classico 4-4-2 per il Carpi che dovrebbe puntare ancora si Mbakogu e Melchiorri in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FROSINONE

Tesser per la sua Cremonese dovrebbe far conto ancora del 4-3-1-2 per questa partita casalinga: in difesa di fronte a Ujkani vedremo quindi la coppa centrale Canini-Garcia Tena, con Almici e Renzetti utilizzati sulle corsie. Longo invece farà conto sul duo Citro-Ciofani in attacco per svegliare i canarini dopo il KO con il Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ASCOLI

Per questo turno decisivo della Serie B il Palermo non farà a meno di Nestorovski, che potrebbe far coppia con Traijkovski nella doppia punta d’attacco. Potrebbe invece essere ancora la coppia inedita Clemenza-Monachello a trascinare l’Ascoli, dopo le belle cose viste pochi giorni fa con il Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA TERNANA

Sarà una formazione rimaneggiata quella del Venezia, visto che Gejo è squalificato: nel 3-5-2 di Inzaghi potremmo quindi vedere Zigoni in coppia con Litteri. Per la Ternana invece il modulo di De Canio potrebbe essere il 4-3-3 con Defendi, Montalto e Statella in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CITTADELLA

Aglietti porrebbe confermate Ardizzone in cabina di regia con Crimi e Acampora al suo fianco: l’ampio reparto a 5 vedrà poi anche Aliji e Belli sulle fasce. Per i granata ecco invece che Venturato opterà per il 4-3-1-2 con Schenetti, Iori e Settembrini nel reparto al centro.

