Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (28^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse sulle partite in programma nella 26^ giornata, ennesimo turno infrasettimanale della cadetteria, oggi 27 febbraio 2018.

27 febbraio 2018 Michela Colombo

Il campionato della Serie B torna in campo e lo fa in questo appassionante turno infrasettimanale: prima però di esaminare nel dettaglio quote e scommesse della 28^ giornata della cadetteria, vediamo che ci propone il calendario. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Salernitana e Parma vediamo che sono ben 10 gli incontri attesi alle ore 20.30 e quindi: Bari-Spezia, Cesena-Pro Vercelli, Cremonese-Frosinone, Empoli-Avellino, Entella-Cittadella, Novara-Foggia, Palermo-Ascoli, Perugia-Brescia, Pescara-Carpi e Venezia-Ternana. Diamo ora uno sguardo più da vicino ai pronostici fissati alla nostra redazione per questa interessante 28^ giornata della Serie B.

PRONOSTICO BARI SPEZIA

Galletti favoriti per il match casalingo: a favore di Grosso non solo il fattore campo ma anche la classifica come pure lo stato di forma visti i tre successi di fila rimediati.

PRONOSTICO CESENA PRO VERCELLI

Scontro ai gradini più bassi della classifica: se romagnoli paiono favoriti dal fattore campo va anche detto che proprio i bianconeri hanno rimediato due KO di seguito, mentre i piemontesi arrivano da tre pari di fila.

PRONOSTICO CREMONESE FROSINONE

L’impresa dei canarini in trasferta, benchè si annunci difficile, non è impossibile almeno sulla carta. Va però ricordato che il Frosinone è di ritorno da un brutto KO con il Perugia, che deve presto essere messo alle spalle.

PRONOSTICO EMPOLI AVELLINO

Nonostante il grande successo irpino con il Novara nel turno precedente, i toscani non dovrebbero far fatica a vincere e mantenere la prima posizione in classifica.

PRONOSTICO ENTELLA CITTADELLA

Complice il rispettivo piazzamento nella classifica va detto che i granata sono i favoriti d’obbligo alla vittoria in terra ligure. Entrambi i club però son di ritorno dal pareggio rimediato nella precedente giornata di Serie B.

PRONOSTICO NOVARA FOGGIA

I satanelli potrebbero davvero tentare il colpaccio al Piola: il Novara non registra un grande andamento casalingo e per di più ha rimediato un pesante insuccesso nel turno precedente con l’Avellino pochi giorni fa.

PRONOSTICO PALERMO ASCOLI

Nonostante l’impresa raccolta nella giornata precedente, l’Ascoli di certo non rimane la favorita al Barbera nel turno infrasettimanale. I rosanero però dovranno essere cauti se vorranno rimediare alla lista di insuccessi da poco rimediata.

PRONOSTICO PERUGIA BRESCIA

Pronostico complicato al Curi visto che entrambi i club hanno rimedato esiti importanti negli ultimi turni della cadetteria. Va però detto che gli umbri hanno registrato un buon andamento tra le mura di casa e il successo non pare improbabile.

PRONOSTICI PESCARA CARPI

Benchè la classifica della Serie B veda i due club molto vicini va detto che in casa i delfini potrebbero aver la meglio. Non va infatti dimenticato che i falconi arrivano da tre turni senza vittorie nella cadetteria.

PRONOSTICO VENEZIA TERNANA

Successo annunciato per la squadra lagunare: segnaliamo infatti che la compagine di Inzaghi vanta ora la sesta piazza, mentre gli umbri, da fanalino di coda, non rimediano un successo dal lontano 21 dicembre.

