Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (28^ giornata)

Risultati Serie B, 28^ giornata: classifica aggiornata e diretta gol live score. Turno infrasettimanale nel campionato cadetto: la capolista Empoli ospita l'Avellino allo stadio Castellani

27 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 28^ giornata (Foto LaPresse)

In Serie B 2017-2018 è nuovamente arrivato il momento del turno infrasettimanale: questo vale per la 28^ giornata ed è stato inaugurato dall’anticipo Salernitana-Parma. Tutte le altre gare sono in contemporanea, e si giocheranno alle ore 20:30 di martedì 27 febbraio: nello specifico si tratta di Bari-Spezia, Cesena-Pro Vercelli, Cremonese-Frosinone, Empoli-Avellino, Entella-Cittadella, Novara-Foggia, Palermo-Ascoli, Perugia-Brescia, Pescara-Carpi e Venezia-Ternana. E’ la settima giornata del girone di ritorno: al termine di questo turno saremo esattamente ad un terzo del cammino. E’ chiaramente ancora presto per tracciare bilanci, però la situazione sta diventando sempre più definita: in testa per esempio l’Empoli è finalmente riuscito a prendersi il primo posto in solitaria - anche se non è andato in fuga come avrebbe sperato - il Frosinone arriva da una sconfitta ma sembra ancora l’avversaria più credibile ma deve fare i conti con il rinato Bari e con un Palermo con il freno a mano tirato. Per quanto riguarda la coda, ci sono tre squadre che ormai da tempo fanno i conti con la piena zona retrocessione: si tratta di Ternana, Ascoli e Pro Vercelli che sembrano quasi condannate.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (28^ GIORNATA)

LE PARTITE DI MARTEDì

Il big match del turno è sicuramente quello dello Zini: la Cremonese è in flessione ma continua a inseguire un posto nei playoff che sta confermando dall’inizio della stagione, e in generale ha mostrato di potersi districare nei piani alti di un campionato che non disputava da anni. Il Frosinone è reduce dalla sconfitta interna contro il Perugia: sarebbe stata l’occasione per riprendersi il primo posto solitario in classifica ma l’espulsione di Soddimo nel finale di primo tempo ha condizionato una partita già difficile in senso assoluto. Interessante anche la sfida tra Palermo e Ascoli, con i rosanero che non possono perdere un’altra occasione e i marchigiani che sanno di poter approfittare delle difficoltà di una squadra che, destinata a dominare il campionato, sta lottando per non perdere la quarta posizione. A Novara arriva il Foggia, che ha mancato la quinta vittoria consecutiva facendosi rimontare e battere dal Brescia allo Zaccheria; bella anche la partita dell’Adriatico, dove Pescara e Carpi giocano per migliorare il loro piazzamento e in generale per arrivare ai playoff.

Il Venezia di Pippo Inzaghi, reduce dal pareggio contro il Parma, deve cambiare passo: è una squadra che pareggia tanto ma oggi ospita la Ternana, fanalino di coda che appare francamente destinata alla retrocessione diretta in Serie C. Attenzione anche a quello che succederà a Chiavari: la Virtus Entella cerca punti per la salvezza, ma ospita un Cittadella ferito dal pareggio incassato in pieno recupero dall’Empoli. Avessero vinto, i veneti si sarebbero portati al terzo posto e piuttosto vicini alla zona promozione, così invece sono quinti e già oggi potrebbero essere ripresi dalla settima forza del campionato. Poi Bari Spezia, con due squadre che hanno tante ambizioni: i galletti come detto sono in netta ripresa e possono puntare a una delle prime due piazze, i liguri non hanno ancora trovato continuità ma vogliono conservare la loro posizione nei playoff. Insomma: c’è tanta carne al fuoco, non resta che vedere quello che succederà in questo interessante turno infrasettimanale della Serie B.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA (28^ GIORNATA)

ore 20:30 Bari-Spezia

ore 20:30 Cesena-Pro Vercelli

ore 20:30 Cremonese-Frosinone

ore 20:30 Empoli-Avellino

ore 20:30 Entella-Cittadella

ore 20:30 Novara-Foggia

ore 20:30 Palermo-Ascoli

ore 20:30 Perugia-Brescia

ore 20:30 Pescara-Carpi

ore 20:30 Venezia-Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 50

Frosinone 49

Palermo, Bari 44

Cittadella 42

Venezia 40

Spezia 39

Parma, Cremonese 38

Perugia, Carpi 37

Pescara 36

Foggia 34

Brescia, Avellino 33

Novara, Salernitana 31

Entella 29

Cesena 28

Pro Vercelli 27

Ascoli 26

Ternana 22

