Serie A, squalificati. Fermati Burdisso, Berardi e altri 5 calciatori: le decisioni del Giudice Sportivo. Saranno sette i calciatori che non giocheranno il prossimo turno, ecco l’elenco

Berardi, attaccante Sassuolo - LaPresse

Sono arrivate poco fa le decisioni del Giudice Sportivo, dopo la ventiseiesima giornata di Serie A, chiusasi ieri sera con il posticipo Cagliari-Napoli. In totale sono stati squalificati sette giocatori, di cui due per due giornate. I più “cattivi”, sono stati Domenico Berardi e Marusic. L’esterno d’attacco del Sassuolo era stato inizialmente solo ammonito dopo fallaccio sul laziale Radu, poi, grazie all’intervento del Var, si è optato per il cartellino rosso. Visto che il nero-verde era già diffidato, lo stesso è stato squalificato per due turni «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, rendendosi responsabile di un fallo grave di giuoco». Per Berardi nulla da fare contro Spal e Chievo, due partite che sarà costretto a vedere dalla tribuna.

L’ELENCO COMPLETO DI SQUALIFICATI

Due giornate di squalifica anche per un altro calciatore, precisamente per Marusic, che sempre nella partita contro il Sassuolo ha rifilato una manata a Rogerio. Di conseguenza, il Giudice ha optato per la squalifica di due giornate con il seguente referto: «Condotta gravemente antisportiva per avere, al 17° del secondo tempo, reagendo volontariamente ad una trattenuta, con il pallone a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici». Marusic sarà costretto a saltare le partite contro Juventus e Cagliari. Infine, una giornata di squalifica per Viola (espulso durante Inter-Benevento), Burdisso (Torino), Stryger-Larsen (Udinese), Romulo (Hellas Verona) e Schiattarella (Spal). Per quanto riguarda le multa alle società, 10.000 euro di ammenda alla Roma per i petardi esplosi in occasione della sfida contro il Milan di domenica sera.

