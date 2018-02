Sofia Goggia/ Il suo tweet è subito virale: “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…”

Sofia Goggia il tweet virale: “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…”. Sul proprio profilo ufficiale, la campionessa olimpica di discesa libera, ha mostrato una scheda di 16 anni fa

Il tweet di Sofia Goggia

Sofia Goggia è senza dubbio una delle eroine della nazionale italiana impegnata di recente nelle Olimpiadi invernali. La 25enne di Bergamo è infatti tornata dalla Corea del Sud con una medaglia d’oro sul collo, vinta nello sci alpino. L’azzurra ha rubato ulteriormente la scena nelle scorse ore, grazie ad un tweet pubblicato dalla stessa sul proprio profilo ufficiale. La Goggia ha infatti mostrato una fotografia, con la didascalia «Cosa scrivevo quando non avevo compiuto neanche dieci anni». Quello che si vede è una sorta di “documento” che Sofia ha pubblicato quando frequentava le scuole elementari, precisamente il 2 ottobre del 2002, quasi 16 anni fa, e la stessa era già una sciatrice provetta. Quello che si legge ha quasi dell’incredibile, visto che alla prima riga “Il sogno della mia carriera agonistica è”, troviamo scritto, «Vincere le olimpiadi di discesa libera».

LA BABY GOGGIA ERA GIA’ MOLTO MOTIVATA

Tutto era già scritto quindi, con Sofi che aveva già ben in mente, nonostante fosse appena una bambina, cosa volesse fare da grande. Un traguardo poi raggiunto negli scorsi giorni, dopo 16 lunghissimi anni fatti di sacrifici, successi e anche qualche fuori pista, le famose “goggiate”. E proprio a riguardo, la piccola Sofia all’epoca faceva già autocritica, scrivendo, sempre sul documento di cui sopra, «L’obiettivo a lungo termine è far sempre meno errori…». Ma ci sono altri spunti interessanti su questa scheda compilata, come ad esempio la forte motivazione che la stessa Goggia evidenziava già a quella tenera età, sottolineando che «sarò prontissima» nel lungo termine, e che farà «ancora meno errori». Inoltre, alla domanda, «quanto sono motivata a raggiungere gli obiettivi» Sofia ha cerchiato il numero 10: più segno premonitore di così… Clicca qui per vedere il tweet

