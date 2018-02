TOTTI SULLO SCUDETTO/ "Tifo Napoli, se vince la Juventus diventa tutto monotono"

Totti sullo Scudetto, il dirigente della Roma ammette di tifare Napoli nella corsa a due contro la Juventus perché altrimenti le cose diventerebbero troppo monotone.

27 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Voci di esonero a Roma per Eusebio Di Francesco dopo la brutta sconfitta per 2-0 in casa contro il Milan. Il dirigente giallorosso Francesco Totti però ribadisce la fiducia come riportato da RMC Sport: "Nutriamo davvero grande fiducia in Eusebio Di Francesco. Sinceramente speravo non ci fossero queste difficoltà. Nell'arco di una stagione però ci sono alti e bassi, soprattutto a Roma questi problemi vengono fuori all'improvviso. Sicuramente però ci risolleveremo e faremo un finale di stagione importante. C'è solo un modo per farlo, ovvero quello della coesione. Serve andare avanti uniti con un unico obiettivo e cioè andare avanti sia in campionato che in Champions League". Sicuramente Francesco Totti non si nasconde e nonostante difenda il tecnico ha voluto sottolineare come le cose potessero andare meglio di quanto fatto fino a questo momento.

Tirata fuori dalla corsa Scudetto la Roma non si ferma il duello con l'avversario di sempre, la Juventus. E' così che il dirigente giallorosso Francesco Totti ammette di tifare per il Napoli. Intervistato a margine dell'evento Laureus Sport Awards viene fermato da RMC Sport e racconta: "Tra Napoli e Juventus sarebbe più carino se lo Scudetto lo vincessero gli azzurri, altrimenti diventa tutto davvero troppo monotono". Vedremo se arriveranno delle polemiche con i tifosi della Juventus che sicuramente non hanno un bel ricordo di lui sia per i tanti gol subiti che per quelle quattro dite sventolate sotto il naso di Igor Tudor in un Roma-Juventus clamorosamente terminato col risultato di 4-0. L'ex capitano della Roma torna anche su Rudi Garcia: "E' un grande allenatore e una persona incredibile. Con lui a Roma mi sono trovato benissimo. E' preparato".

