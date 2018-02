Venezia-Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia-Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B tra le formazioni di Inzaghi e De Canio.

27 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Venezia-Ternana, LaPresse

Venezia-Ternana, diretta dal signor Aureliano di Bologna, martedì 27 febbraio 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide valide per la ventottesima giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in un turno infrasettimanale. Il pari in casa del Parma ha messo in mostra un Venezia in salute, che ha proseguito la sua lunga striscia positiva che dura ormai dalla trasferta di Salerno del 20 gennaio scorso, in cui i lagunari uscirono sconfitti con un rocambolesco tre a due alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale. Da allora, cinque risultati utili consecutivi con tre vittorie (tutte in casa) e due pareggi (entrambi in trasferta) che hanno riproiettato la squadra di Pippo Inzaghi nel pieno della zona play off, al sesto posto solitario in classifica. E la sfida contro la Ternana si prospetta come un'occasione per salire ancora, perché gli umbri sono ultimi in classifica, staccati quattro punti dall'Ascoli penultimo e reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima delle quali subita in casa contro il Bari in un match che ha segnato l'esordio con sconfitta di De Canio sulla panchina rossoverde, terzo tecnico stagionale per il club dopo Pochesi e l'interregno di Mariani.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

L'incontro Venezia Ternana sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 257 del satellite (ovvero Sky Calcio 7 HD) e seguire anche la diretta streaming video via internet del match, sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA TERNANA

Allo stadio Penzo di Venezia scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa lagunari in campo con Audero estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta dallo sloveno Andelkovic, Modolo e Domizzi. Il francese Frey sarà l'esterno laterale di destra e Garofalo l'esterno laterale di sinistra, mentre l'altro sloveno Stulac, Falzerano e Pinato saranno i centrali sulla mediana. In attacco lo svizzero Geijo farà coppia con Litteri. Risponderà la Ternana con Plizzari in porta, mentre Vitiello si muoverà come esterno laterale di destra e Favalli come esterno laterale di sinistra in una difesa a quattro con lo slovacco Valjent e Rigione difensori centrali. A centrocampo si muoveranno Angiulli, Tremolada e Paolucci, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Montalto, Statella e Defendi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Filippo Inzaghi resterà tatticamente fedele al 3-5-2 con il quale sta ottenendo buoni risultati col suo Venezia, mentre De Canio ha esordito sulla panchina della Ternana con un 4-3-3. All'andata la Ternana, dopo un gol di Zigoni e un'autorete di Plizzari, ha rimontato due gol ai veneti con le marcature di Montalto e Varone, ma ha poi alzato bandiera bianca al gol di Domizzi realizzato dai lagunari nel terzo minuto di recupero. Le due squadre non si affrontano a Venezia dal 25 novembre 2007, furono i veneti ad avere la meglio col punteggio di due a zero. La Ternana non vince a Venezia dall'uno a zero dell'11 gennaio 2004, nel torneo di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote delle agenzie di scommesse indicano il Venezia come nettamente favorito per la conquista dei tre punti, con vittoria dei lagunari quotata 1.65 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa dell'eventuale pareggio e Unibet che alza fino a 5.60 la quota relativa al successo esterno degli umbri allo stadio Pierluigi Penzo. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, per Unibet quota dell'over 2.5 fissata a 1.84 e quota dell'under 2.5 proposta invece da Bet365 a 1.95.

