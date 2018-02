Video/ Cagliari-Napoli (0-5): highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata)

Video Cagliari Napoli (risultato finale 0-5): gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena, I partenopei hanno umiliato i padroni di casa con una cinquina.

27 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Cagliari Napoli, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Ogni settimana siamo costretti ad aggiornare i record di questo Napoli che in campionato è davvero inarrestabile: contro il Cagliari arriva la decima vittoria consecutiva che lo proietta a 69 punti dopo le prime 26 giornate, proprio la Juventus formato 102 punti di Antonio Conte che nel 2014 cancellò quasi tutti i precedenti primati. In questo momento i partenopei possono contare su quattro punti di vantaggio nei confronti dei bianconeri (che hanno comunque una gara in meno) fermati dalla neve che ha impedito lo svolgimento del match all'Allianz Stadium contro l'Atalanta. Impressionante il rendimento in trasferta degli uomini di Sarri con 12 vittorie e 1 pareggio, con 37 punti conquistati sui 39 a disposizione, e anche tra le mura amiche del San Paolo il Napoli vola con 32 punti (gli stessi della Sampdoria con una gara interna in più). Lo scorso anno la compagine di Sarri aveva segnato lo stesso numero di gol (60) ma ne aveva subiti ben 14 in più (29 anziché 15), non a caso aveva raccolto "solamente" 54 punti ed era tagliata fuori dai giochi per lo scudetto. Invece in questa fase della stagione potrebbe arrivare l'allungo decisivo verso il terzo titolo che dalle parti del Vesuvio inseguono dal lontano 1990 quando Maradona era ancora il Re di Napoli. Per il Cagliari arriva un'altra sconfitta pesante dopo quella con il Chievo nello scontro diretto, pur non giocando male la squadra di Diego Lopez ora si trova risucchiata nella lotta per non retrocedere, nelle sabbie mobili della classifica ora ci sono 6 squadre raccolte in 6 punti con Spal e Verona che solamente una settimana fa sembravano spacciate e ora sono pienamente rientrate in corsa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara l'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato a caldo le seguenti dichiarazioni: "Al di là del risultato abbiamo disputato una bellissima partita come squadra, attaccando e difendendo tutti assieme. Esattamente come ci aveva chiesto di fare il mister che ci aveva avvertito che qui a Cagliari non sarebbe stato semplice vincere. Ora penseremo alla gara di sabato, non ci fidiamo della Roma che non starà attraversando un bel momento ma rimane sempre un'avversaria degna di rispetto e da non sottovalutare. Mancano 12 giornate alla fine del campionato, per noi saranno 12 finali. Ci sentiamo bene fisicamente, in campo ci divertiamo e siamo pronti a compiere l'ultimo sforzo per il rush finale. Ringrazio Jorginho che mi ha lasciato battere il rigore e mi ha dato la possibilità di sbloccarmi, in campionato non segnavo da oltre due mesi".

L'intervista a Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, si apre con una battuta: "Non abbiamo giocato da cialtroni, fino al 2 a 0 la partita è stata anche molto combattuta contro una squadra fisica come il Cagliari che nelle situazioni sporche poteva metterci in difficoltà. Mi fa piacere che la mia squadra sia accostata all'Olanda degli anni settanta che avrebbe meritato di vincere il mondiale, purtroppo nell'albo d'oro ci sono altre nazionali ma gli orange hanno senza dubbio scritto la storia del calcio negli anni settanta e nessuno gli toglierà il posto nell'immaginario collettivo. Il vantaggio sulla Juventus? A meno che non gli facciano recuperare la gara con l'Atalanta non vedo cosa sia cambiato rispetto alla settimana scorsa, da qui a fine campionato non mi dispiacerebbe avere un pizzico di culo".

Le parole di Diego Lopez, tecnico del Cagliari: "Sinceramente son contento della prestazione nonostante lo 0-5. Soprattutto nel primo tempo la squadra ha tenuto molto bene il campo, sono convinto che pur parcheggiando i pullman davanti alla porta avremmo comunque preso il gol prima o poi. Almeno ce la siamo giocata, ho preferito affrontare il Napoli a viso aperto e le giocate dei ragazzi sono la conferma che è stata la scelta giusta. Dobbiamo sicuramente migliorare e rivedere gli errori commessi, in ogni caso l'approccio al match è stato positivo".

CAGLIARI NAPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.