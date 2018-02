Video/ Salernitana Parma (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 28^ giornata)

Video Salernitana Parma (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, nella 28^ giornata della Serie B. Ai ducali basta la rete di Dezi, firmata al 33' con assist di Calaio.

27 febbraio 2018 Marco Guido

Video Salernitana Parma (LaPresse)

Il Parma riesce ad espugnare l'Arechi grazie ad un gol di Dezi conquistando una vittoria che mancava da quasi un mese per gli emiliani che riescono così a ritornare in zona playoff; la Salernitana dopo un buon avvio si è difatto disunita dopo il vantaggio ducale deludendo i propri tifosi soprattutto nella ripresa quando i ragazzi di Colantuono non sono praticamente mai riusciti a creare grossi pericoli dalla parti di Frattali. Iniziano meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio già all'11 quando Ricci è riuscito a liberarsi sulla destra da dove ha fatto partire un potente cross che Casasola ha deviato da distanza ravvicinata con un tiro in scivolata che è terminato oltre la traversa. Al 17' ci ha poi provato Pucino direttamente su calcio di punizione dai venticinque metri, il difensore ha calciato con potenza sfiorando l'incrocio dei pali. Al 26' ci prova ancora il numero 2 questa volta con un potente tiro che è uscito di non molto sopra la traversa. Al 31' mister D'Aversa è stato costretto ad effettuare la prima sostituzione dell'incontro con la quale ha dovuto far uscire l'infortunato Scozzarella il cui posto è stato rilevato da Vacca. Al 32' Sprocati ha potuto calciare dal limite dell'area ma il suo tentativo rasoterra troppo centrale è stato bloccato con sicurezza da Frattali. Al 33' un pò a sorpresa è arrivato il vantaggio del Parma che nasce da un inserimento palla al piede di Da Cruz che ha verticalizzato alla perfezione per Calaiò che tutto solo ha tentato un diagonale rasoterra da posizione defilata che si è trasformato in un assist per Dezi che ha appoggiato in rete da due passi. I campani accusano il colpo e faticano a reagire, così non è successo praticamente più nulla fino al duplice fischio di chiusura che ha mandato negli spogliatoi le due formazioni.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 52' mister Colantuono decide di sbilanciare la propria formazione inserendo Rosina al posto di Zito. Al 59' arriva la prima conclusione del secondo tempo con Sprocati che, dopo aver ricevuto palla sulla sinistra si è accentrato provando un tiro a giro da fuori area che Frattali ha bloccato senza troppi problemi. Al 60' un cambio per parte con Bocalon che ha rilevato Di Roberto mentre Frediani è subentrato a Da Cruz. Al 61' gli emiliani sprecano però la clamorosa occasione di raddoppiare: Frediani verticalizza alla perfezione per Calaiò che scattato sul filo del fuorigioco, si è presentato in posizione defilata tutto solo davanti a Radunovic ma il numero 9 ha incredibilmente sprecato tutto calciando con potenza sopra la traversa. Al 76' è bravo il neo-entrato Frediani a liberarsi sulla sinistra da dove ha crossato alla perfezione per Dezi che ha sprecato tutto mettendo fuori da distanza ravvicinata un colpo di testa apparso comodo. Al 78' altra doppia sostituzione, una per parte con Kiyne e Anastasio che hanno preso il posto rispettivamente di Ricci e Insigne. All'81' ancora una volta Frediani bravissimo a sgusciare sulla sinistra da dove ha crossato ancora una volta per l'accorrente Dezi che ha messo in curva da dentro l'area di rigore con un tiro di prima intenzione. All'82' è Scavone ad avere l'opportunità di raddoppiare quando ha provato un tiro a giro dal limite dell'area che Radunovic è riuscito a deviare in corner con un bell'intervento in tuffo. All'84' è finalmente la Salernitana a sfiorare il pareggio quando è Sprocati a provarci con un bel tiro a giro che esce dopo aver sfiorato l'incrocio dei pali. La formazione di casa ci prova ancora al 90' col neo-entrato Kiyne la cui potente conclusione tentata da fuori area troppo centrale è stata bloccata da Frattali. L'ultima occasione arriva al 91' quando sul cross di Casasola, a provarci è stato Bocalon con un debole colpo di testa che l'estremo difensore ospite ha controllato senza troppi problemi. Dopo tre minuti di recupero si è così concluso l'incontro che regala la vittoria alla squadra di D'Aversa dopo quasi un mese, con questi tre punti gli emiliani tornano in piena zona playoff al sesto posto a quota 41 punti; i campani invece incassano la quarto sconfitta nelle ultime cinque partite giocate rimanendo a soli due punti dalla zona playout dopo aver disputato soprattutto un deludente secondo tempo.

LE DICHIARAZIONI

Continua il silenzio stampa della Salernitana al termine dell'ennesima sconfitta subita all'Arechi contro il Parma. Soddisfatto della vittoria del suo Parma a Salerno, Jacopo Dezi il match-winner ha così commentato l'incontro ai microfoni di Sky Sport: "Stasera era importante tornare alla vittoria dopo un periodo no. Siamo contenti, dobbiamo ripartire da qui e continuare. Cosa è cambiato? Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che bisogna cambiare rotta. Già settimana scorsa potevamo portare a casa la vittoria con un atteggiamento giusto contro il Venezia e stasera è arrivata. Non sono assolutamente contento del mio rendimento finora, mi sono fatto un esame di coscienza e so che devo dare di più. Sperco che in questo finale di campionato ci possa essere la svolta".

