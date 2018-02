Benfica Ravenna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Challange Cup maschile)

Diretta Benfica Ravenna: info streaming video e tv. I ragazzi di Soli tornano in campo per ottenere la qualificazione alla prossima fase della Challnge Cup.

28 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook ufficiale)

Benfica Ravenna, diretta dagli arbitri Marek Lagierski e Francisco Sabroso Moratilla, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledi 28 febbraio 2018 alla Sport Hall di Lisbona: fischio ‘inizio fissato alle ore 20.30 locali, e quindi alle ore 21.30 secondo il fuso orario italiano. La squadra di Fabio Soli torna quindi protagonista sul continente, pur solo nella terza coppa per club organizzata dalla Cev: l’occasione poi è speciale visto che si tratta del match di ritorno dei quarti di finale. In palio quindi i romagnoli oggi scommettono, pur in campo straniero, in un posto nella final four della Challenge cup: un occasione più che speciale quindi per Ravenna.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Challenge cup tra Benfica e Ravenna non sarà visibile in diretta tv: non sono quindi note eventuali indicazioni utili sulla diretta streaming video della sfida attesa alle ore 21.30. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale come ai profili social della società romagnola, per rimanere aggiornati su quanto accade in terra lusitana.

IL CONTESTO

Anche in Challenge Cup è giunto quindi il momento di tirare le file anche di questa fase a eliminazione diretta: chi accederà alla final for della competizione? Sulla carta il club favorito, almeno per questo scontro in terra lusitana, rimane il Ravenna di Fabio Soli. Da parte dei romagnoli infatti gioca soprattutto il risultato ottenuto nella partita di andata pur condizionata dal sempre caloroso affetto dei sostenitori della Bunge. Considerando però altri dati vediamo che la sfida non si annuncia semplice per Soli e i suoi: Ravenna come però anche il Benfica, registrano infatti buoni valori nello stato di forma e entrambe le formazioni si presenteranno in campo ben preparate. Sulla carta comunque l’impresa portoghese è difficile: il Benfica dovrebbe vincere per 3-0 o al massimo 3-1 per potersi poi giocare la qualificazione alla finale four della Challenge Cup al golden set. Da parte sua però la formazione ravennate dovrà dare ancora una volta il meglio di se in campo, anche se la recente qualificazione ai play off scudetto di Serie A1 potrebbe aver in qualche modo deconcentrato la squadra di Fabio Soli.

