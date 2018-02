Civitanova Perugia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions league volley)

Diretta Civitanova Perugia: info streaming e tv. Nuovo derby azzurro nella fase a gironi della Champions League. Lube e Sir già sicure della qualificazione.

28 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook)

Civitanova-Perugia, diretta dagli arbitri Vladimir Simoovic e Juarj Mokry, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 28 febbraio 2018 al Eurosuole Forum: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30. Nuova edizione di una grande classica del volley italiano ma che andrà in scena oggi in contesto tutto europeo: siamo ormai giunti all’ultima giornata del girone A della Champions League, ma i due club sono già sicuri di accedere al tabellone finale. Classifica alla mano sappiamo che solo i primi club potranno quindi passare il turno e le due squadre italiane non hanno quindi nulla da temere: la posta in palio oggi potrebbe essere solo quella di chiudere questa fase a gruppi in testa e poco altro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIEE IL MATCH

La sfida di Champions League tra Civitanova e Perugia, in programma alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky che si è assicurata i diritti esclusivi per i match delle italiane nella competizione. Appuntamento quindi al canale Sky Sport 2 HD, con diretta streaming video assicurata tramite l’app Sky Go riservata però ai soli abbonati al servizio.

IL CONTESTO

Come abbiamo visto prima, la posta in palio oggi all’Eurosuole è ben poca cosa, anche se ovviamente uno scontro tra Civitanova e Perugia rimane sempre un bello spettacolo da vedere. Classifica alla mano video infatti ecco che sia la Lube che la Sir sono ben sicure di accedere e pure da grandi protagoniste alla prossima fase della Champions League 2017-2018 e di poter puntare anche al titolo senza grandi problemi. Nel girone infatti alla vigilia di questa sesta e ultima giornata vediamo che la squadra di Lollo Bernardi rimane in testa con 13 punti e un ruolino di marcia impeccabile: solo successi per la formazione umbra con appena 5 parziali lasciati agli avversari. Praticamente perfetto anche il cammino di Civitanova, vice campionessa nel Mondiale per club: per la squadra di Medei si registra appena un KO ma 13 punti e 4 set lasciati agli avversari. L’unica sconfitta in cui è incappata la squadra marchigiana, risale al match di esordio della fase a gironi, giocato proprio contro Perugia. Si annuncia quindi per questa sera un match di alto livello, benché è assai probabile che in campo vedremo le seconde linee: la posta in palio rimane immateriale ma lo spettacolo vista la lunga rivalità tra i due club, non mancherà.

