Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale

Caicedo contro Biglia - LaPresse

Grande serata per tutti gli amanti del calcio. A partire dalle ore 17:30 di questa sera, infatti, andranno in scena le due semifinali di ritorno della Coppa Italia, il penultimo atto del trofeo nazionale, prima della finalissima. Quattro le squadre ancora in corsa per la vittoria del torneo, leggasi Juventus (la vincitrice in carica), nonché Atalanta, Lazio e Milan: andiamo a vedere nel dettaglio le due sfide in questione.

JUVENTUS-ATALANTA

Si comincia presto, alle ore 17:30, quando, in quel dell’Allianz Stadium di Torino, si giocherà la partita fra i bianconeri e i bergamaschi. Grandi favoriti sono i campioni d’Italia in carica, visto che all’andata, in quel dell’Atleti Azzurri d’Italia, hanno trionfato con il risultato di una rete a zero (gol di Higuain). Quasi impossibile che la Vecchia Signora commetta un passo falso in casa, anche perché Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di ieri, ha chiaramente fatto capire di tenere al successo in questo torneo, il che farebbe della Juventus l’unica squadra nell’era moderna ad aver vinto quattro Coppe Italia consecutive. Il Pipita non ci sarà, è infortunato, così come Bernardeschi e Cuadrado. Dybala, invece, si accomoderà ancora in panchina, con un tridente che dovrebbe essere composto da Alex Sandro, Mandzukic e Douglas Costa. Probabile anche l’impiego dal primo minuto di Marchisio. Nell’Atalanta, formazione tipo ad eccezione di Petagna e Toloi: il primo è infortunato mentre il secondo è squalificato.

LAZIO-MILAN

Decisamente più incerto l’esito della seconda semifinale in programma, la partita fra Lazio e Milan delle ore 20:45 di questa sera. All’Olimpico si giocherà il secondo atto dopo lo zero a zero di San Siro, per una gara difficilmente pronosticabile. Le due squadre sono molto in forma, con i biancocelesti reduci dal tre a zero in trasferta con il Sassuolo, e con il Milan che invece ha vinto all’Olimpico contro la Roma. Gattuso è pronto a rigettare nella mischia Nikola Kalinic, con Cutrone scalpitante pronto ad entrare in corso d’opera. Nella Lazio, invece, nessuna particolare novità di formazione, con Simone Inzaghi che schiererà il capocannoniere Ciro Immobile, con le due stelle Milinkovic Savic e Luis Alberto a supporto sulla trequarti. Per la Lazio sarebbe la seconda finale consecutiva, per il Milan, un importante traguardo dopo un inizio di stagione davvero negativo.

