INTER, CONTESTAZIONE IN CINA SOTTO LA SEDE SUNING/ Tifosi orientali nerazzurri: Senza amore per la maglia

28 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Inter, contestazione in Cina sotto la sede Suning (Foto Instagram)

Le polemiche per la gestione dell'Inter sono arrivate fino in Cina con un piccolo nucleo di sostenitori cinesi che si sono recati sotto un edificio di proprietà della Suning. Sui social gira questa foto di questi ragazzi cinesi affiliati all'Inter ClubChina che ha creato molte polemiche e che lascia tutti un po' senza parole. Sicuramente c'è voglia di vedere una reazione da parte della squadra e vedere che le lamentele sono arrivate oltre oceano potrebbe dare una scossa. Sui cartelloni esposti troviamo scritte in cinese mandarino, ma anche la traduzione relativa in inglese: "Non otterrete mai vero rispetto dai nerazzurri senza che abbiate vero amore per l'Inter". Un ammonimento che viene segnalato al club nerazzurro, alla società ma anche ai calciatori. Sicuramente tra i principali motivi di questa protesta silenziosa c'è anche il calciomercato di gennaio, dove per esempio si è parlato tanto di calciatori come Javier Pastore e dove alla fine sono arrivati solo comprimari come Lisandro Lopez e Rafinha.

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

Non è bastata la vittoria contro il Benevento a placare gli animi in casa Inter con i tifosi che non vivono bene questa seconda parte di stagione. La squadra nerazzurra è tornata in zona Champions League, approfittando del passo falso della Roma, ma ancora si balla troppo pericolosamente e si rischia di passare un altro anno di transizione. Non c'è grande fiducia nella squadra e sono continui i fischi a calciatori come Antonio Candreva ed Eder che non sono considerati utili per il progetto futuro. Piace invece la reattività di Yann Karamoh, giovane talento francese arrivato dal Caen che sta dimostrando voglia e applicazione. I nerazzurri però devono dare una svolta alla stagione, perché fino a questo momento le cose non stanno girando come ci si era aspettati con un inizio di stagione in cui i nerazzurri non perdevano davvero mai. Con il passare dei mesi le cose però sono cambiate anche se la stagione si può ancora salvare.

