Inter, Icardi titolare col Milan ma Sampaoli non lo vuole portare ai Mondiali. Il capitano nerazzurro potrebbe non essere convocato dalla nazionale argentina

Torna finalmente arruolabile dal primo minuto, il capitano dell’Inter, Mauro Icardi. Il centravanti nerazzurro ha infatti superato il problema muscolare delle ultime settimane, e nella gara contro il Milan, il derby in programma domenica sera dalle ore 20:45, figurerà nell’undici partente. Sicuramente una buonissima notizia per la formazione interista, reduce da un periodo di forma non proprio esaltante, in cui sono arrivate due vittorie contro Bologna e Benevento, ma anche tante prove negative. Peccato però che il sorriso dalla bocca di Icardi potrebbe sparire presto visto che in Argentina si parla di una decisione del commissario tecnico dell’albiceleste, Jorge Sampaoli, di non convocare appunto l’ex calciatore della Sampdoria per i mondiali in programma la prossima estate in Russia. Pare infatti che il ct della Seleccion stia pensando di chiamare, in sostituzione, un altro attaccante che milita nel nostro campionato.

MONDIALI A RISCHIO

Stiamo parlando precisamente di Gonzalo Higuain, che secondo Fox Sports Argentina avrebbe maggiori chance di prendere parte alla spedizione russa, rispetto appunto all’interista. L’albiceleste ha una scelta ampissima in attacco, e oltre a Higuain ci sono gli intoccabili Lionel Messi e il Kun Aguero, quest’ultimo, reduce da un momento di forma straordinario. Come dimenticarsi poi del gioiellino in ascesa, Lautaro Martinez, che nella notte, all’esordio in Copa Libertadores, ha realizzato una magica tripletta con il suo Racing di Avellaneda (clicca qui per leggera la notizia), stendendo praticamente da solo il Cruzeiro. Ovviamente è ancora presto per tirare le somme, visto che Icardi potrebbe dare vita a tre mesi importanti per convincere Sampaoli. Situazione molto simile per Dybala, altro calciatore in bilico fra la convocazione o meno.

