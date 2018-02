Italia, Alessandro Costacurta/ “A giugno il nuovo ct: Conte, Mancini o Di Biagio i tre nomi”

Italia, parla Alessandro Costacurta: “A giugno il nuovo ct, Conte, Mancini o Di Biagio i tre nomi”. Il vice-commissario Figc, ha detto la sua sul prossimo commissario tecnico

Antonio Conte, allenatore Chelsea - LaPresse

Torna a parlare il subcommissario della Federcalcio, Alessandro Costacurta. L’ex difensore del Milan è nuovamente intervenuto poco fa, per parlare del futuro della panchina della nazionale italiana, attualmente affidata ad interim all’ex ct dell’Under-21, Gigi Di Biagio. E Billy non esclude che lo stesso tecnico laziale possa proseguire la propria esperienza come guida degli azzurri, spiegando: «Contiamo di nominare il nuovo c.t. entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi». Nella giornata di ieri, sembrava che Costacurta patteggiasse in particolare per l’attuale allenatore del Chelsea, ma oggi lo stesso vice-commissario ha voluto puntualizzare: «Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto non essendoci al momento grandissimi talenti, c'è ancora bisogno di un allenatore molto bravo».

IL CASO BUFFON

Costacurta, a Coverciano per l’ultimo giorno di stage, ha ovviamente affrontato anche l’argomento Gigi Buffon. Il richiamo del capitano della Juventus nella nazionale italiana è stato accolto da molti in maniera un po’ scettica, ma l’ex rossonero ci tiene a puntualizzare: «Sono d’accordo di non lasciare come ultima immagine di Buffon in Nazionale la serata con la Svezia. Abbiamo dato a Di Biagio la possibilità di scegliere ciò che ritiene meglio per queste due amichevoli». Buffon giocherà le due amichevoli in programma nelle prossime settimane contro Argentina e Inghilterra, poi si vedrà. Secondo molti, però, non è da escludere che il portierone azzurro possa continuare ulteriormente il proprio percorso in Nazionale, nel caso in cui dovesse proseguire ad inanellare prestazioni ad alto livello. Molto, ovviamente, dipenderà anche dal futuro nella Juventus, con cui il contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

