Juventus Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Stadium

28 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Juventus Atalanta sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri: appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2017-2018 all’Allianz Stadium, dove domenica si sarebbero dovute affrontare in campionato proprio queste due squadre. Tre giorni fa ha avuto la meglio la neve, oggi Juventus e Atalanta ci riprovano con in palio un posto nella finale della Tim Cup, che sarà disputata mercoledì 9 maggio. La Juventus parte chiaramente favorita, dal momento che gli uomini di Massimiliano Allegri si sono già imposti per 0-1 all’andata a Bergamo e potranno dunque fare affidamento su due risultati su tre per ottenere la qualificazione. L’Atalanta invece è obbligata a vincere: in caso di 0-1 si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, mentre un successo bergamasco con qualsiasi altro punteggio darebbe alla Dea una finale che entrerebbe nella storia, sia perché attesa da 22 anni sia perché espugnare lo Stadium è un’impresa per chiunque.

JUVENTUS ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Uno, dal momento che la Coppa Italia è una esclusiva della Rai. Di conseguenza, per chi non potesse mettersi davanti al televisore nel tardo pomeriggio di oggi, è da segnalare pure la possibilità della diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play, anche in questo caso disponibile gratuitamente per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, in casa Juventus ci dovrebbe essere il 4-3-3, anche se ci sono ancora incertezze circa gli interpreti. Si può ipotizzare Szczesny in porta, protetto da una retroguardia a quattro con Lichtsteiner a destra, Rugani e Benatia centrali, Alex Sandro terzino sinistro; molta incertezza a centrocampo, dove è comunque ipotizzabile un terzetto con Khedira, Pjanic e Matuidi; quanto al tridente d’attacco, possiamo ipotizzare Douglas Costa e Mandzukic ai fianchi della punta centrale Dybala. Gian Piero Gasperini invece potrebbe proporre la sua Atalanta secondo il modulo 3-4-1-2, con i titolari visto che per la Dea c’è in palio una possibilità storica: Berisha in porta; Masiello, Caldara e Palomino a comporre la retroguardia a tre; a centrocampo da destra a sinistra Hateboer, i centrali Freuler e De Roon e l’ex Spinazzola; ecco poi Cristante che agirà da trequartista alle spalle dell’attacco leggero con Ilicic e Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai circa Juventus Atalanta. Sulla carta sono favoriti i bianconeri di Massimiliano Allegri, come normale che sia considerati fattore campo e classifica del campionato: di conseguenza il segno 1 per la vittoria della Juventus è proposto alla quota di 1,55. Si sale poi già di parecchio in caso di pareggio, che comunque darebbe anch’esso la qualificazione ai padroni di casa: il segno X è quotato a 3,90. Se invece volete osare, sappiate che il segno 2 sarebbe molto ben pagato, garantendo 6,75 volte la posta in palio a chi vorrà puntare sul colpaccio dei nerazzurri bergamaschi allo Stadium.

