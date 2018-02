Lautaro Martinez, tripletta al debutto in Libertadores/ Video, l’Inter si gode lo show del talento argentino

28 febbraio 2018 Redazione

Lautaro Martinez, attaccante del Racing - Instagram

Lautaro Martinez risponde alle critiche dei detrattori. Chi aveva ancora dei dubbi circa le qualità del giovane attaccante del Racing di Avellaneda, forse, si sarà ricreduto dopo la prestazione di questa notte. Per il bomber argentino, che dal prossimo uno luglio sbarcherà in casa Inter, una gara fenomenale contro il Cruzeiro, esordio nella Copa Libertadores (l’equivalente in Sud America della nostra Champions League), con una storica tripletta. Martinez ha appena 20 anni, ma ieri ha rubato la scena, segnando tra l’altro in tre modi diversi (uno al volo, uno di “rapina” e uno di testa), a conferma di una duttilità sopra la media. Lautaro, infatti, dove lo metti sta, visto che può fare l’esterno d’attacco, ma anche la prima punta o la seconda. In estasi i tifosi del Racing, ma anche l’Inter, che non vede l’ora che il gioiello albiceleste sbarchi alla Pinetina.

SAMPAOLI, L’INTER E ICARDI

Soddisfatto anche il commissario tecnico della nazionale argentina, Jorge Sampaoli, che da settimane ha messo nel mirino proprio Martinez, e che con grande probabilità, viste le ultime prestazioni, riceverà una convocazione per il mondiale in programma la prossima estate in Russia. Tornando all’Inter, appare più consono, ora come ora, l’investimento effettuato, pari a 20 milioni di euro, con due di bonus e una percentuale del 10% in favore del Racing su un’eventuale plusvalenza futura. Inoltre, è stata inserita una clausola rescissoria che potrebbe sfiorare i 120 milioni di euro. E se il giovane talento sudamericano dovesse confermare queste giocate anche a San Siro, a quel punto, potrebbe essere più digeribile la partenza di capitan Mauro Icardi, ormai da mesi accostato ai top club europei, leggasi Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United in particolare: l’Inter ha davvero trovato il suo erede? Clicca qui per il video della sfida fra Racing e Cruzeiro

