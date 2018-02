Lazio Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico

28 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Milan (LaPresse)

Lazio Milan sarà diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi: appuntamento alle ore 20.45 di questa sera per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2017-2018 allo stadio Olimpico, dove si disputerà poi anche la finale di questa Tim Cup, in programma per mercoledì 9 maggio. Stasera dunque si deciderà chi sarà protagonista anche fra oltre due mesi: partendo dal pareggio per 0-0 dell’andata, la situazione è apertissima. Naturalmente in caso di vittoria avrà la meglio la squadra che oggi conquisterà il successo, mentre un pareggio con gol favorirebbe il Milan in virtù delle reti segnate in trasferta; infine, in caso di 0-0 si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Nelle precedenti tre edizioni di Coppa Italia c’è sempre stata in finale una fra Lazio e Milan: la tradizione proseguirà anche quest’anno, l’auspicio di entrambe le formazioni è però quello di invertire l’esito della finale, che ha sempre visto biancocelesti o rossoneri uscire sconfitti.

LAZIO MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Milan sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Uno, dal momento che la Coppa Italia è una esclusiva della Rai. Di conseguenza, per chi non potesse mettersi davanti al televisore questa sera per il ritorno della semifinale, è da segnalare pure la possibilità della diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione di Rai Play, anche in questo caso disponibile gratuitamente per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Per Lazio Milan possiamo ipotizzare delle probabili formazioni composte quasi per intero da titolari, vista l’importanza della posta in palio in una semifinale di ritorno non si può certo snobbare la Coppa Italia. Per Simone Inzaghi modulo 3-5-1-1: Strakosha in porta protetto dalla retroguardia a tre con Bastos, De Vrij e Radu; Basta esterno destro, nel cuore della mediana Parolo, il regista Leiva e Milinkovic-Savic, con Lulic sulla fascia sinistra; Luis Alberto trequartista alle spalle del centravanti che sarà naturalmente Immobile, capocannoniere del campionato. Il Milan replicherà con un 4-3-3 che vedrà Gigio Donnarumma in porta; Gennaro Gattuso dovrebbe poi proporre la difesa con Calabria terzino destro, Bonucci e Romagnoli centrali, Rodriguez a sinistra; il terzetto a centrocampo dovrebbe essere composto da Kessié, Biglia e Bonaventura con il grande ex in cabina di regia; infine il tridente d’attacco con Suso, Kalinic e Calhanoglu, rinato con il mister calabrese.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, diamo uno sguardo alle quote proposte su Lazio Milan: la seconda semifinale di Coppa Italia appare piuttosto incerta nei pronostici dell’agenzia Snai, che comunque dà fiducia soprattutto ai biancocelesti di Simone Inzaghi, anche in virtù del fattore campo. Ecco dunque che la vittoria della Lazio (indicata naturalmente dal segno 1) pagherebbe 1,80 volte la posta in palio per chi punterà sui capitolini. Il pareggio e quindi il segno X è quotato a 3,60: ricordiamo che un pareggio con gol promuoverebbe in finale il Milan e lo 0-0 significherebbe supplementari, dunque è un’ipotesi favorevole agli ospiti. Quanto a un colpaccio dei rossoneri di Gennaro Gattuso, ecco che il segno 2 pagherebbe 4,50 volte la posta in palio a chi avrà avuto fiducia nel Milan.

