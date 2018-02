Nba, LeBron James nella storia/ Record: primo a superare i 30mila punti, gli 8mila rimbalzi e gli 8mila assist

Nba, LeBron James nella storia. Record: primo a superare i 30mila punti, gli 8mila rimbalzi e gli 8mila assist. The King infrange un altro record da urlo nella sfida contro Brooklyn

LeBron James, Cleveland Cavaliers - LaPresse

Nuovo record per la stella della NBA, LeBron James. L’ala dei Cleveland Cavaliers entra nuovamente nella storia della pallacanestro mondiale, divenendo il primo giocatore della National Basketball Associaton, ad aver infranto il muro dei 30mila punti, degli 8mila rimbalzi e degli 8mila assist. L’evento memorabile è accaduto nella notte, quando i Cavs se la sono giocata contro i Brooklyn, chiudendo il match con il risultato in proprio favore di 129 a 123. Ovviamente, il protagonista indiscusso della gara, è stato il Re, che ha chiuso con l’ennesima tripla doppia stagionale, precisamente 31 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Numeri decisamente mostruosi che fanno di LeBron un giocatore a dir poco completo, ed in effetti è tutto suo il record raggiunto, unico giocatore nella storia a farcela.

LA PARTITA CONTRO I NETS

Neanche il più grande di tutti i tempi, Michael Jordan, ha raggiunto questo obiettivo, lui che però era una guardia tiratrice, quindi meno avvezzo ai rimbalzi rispetto al colosso James. Per quanto riguarda il match in dettaglio, la prestazione dei Nets di Brooklyn è stata comunque degna di nota, ed in particolare è stata importante la prova di D’Angelo Russell, con 25 punti, sei assist e cinque rimbalzi. In casa Cavalieri, invece, oltre alla partitona di The King, bene anche il nuovo arrivato George Hill, che ha toccato quota 26 punti, il massimo in questa stagione. Grazie al successo di ieri, Cavaliers sempre al terzo posto nella Eastern Conference con un record di 36 vittorie e 24 sconfitte, per una percentuale precisa del 60%. Difficile impensierire i Boston, saldamente in seconda posizione, mentre dietro, attenzione ai Maghi di Washington, reduci da due successi consecutivi.

