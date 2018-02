PAGELLE/ Juventus-Atalanta: i voti della partita (Coppa Italia, ritorno semifinale - primo tempo)

Le pagelle di Juventus Atalanta: i voti a tutti i protagonisti della partita che si è giocata mercoledì all'Allianz Stadium, ed era valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia

28 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Atalanta, Coppa Italia (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il ritorno della semifinale di Tim Cup 2017-18 tra Juventus e Atalanta, in questo momento il punteggio è sullo 0-0: ecco i voti del primo tempo. Si sta giocando sotto la neve che a differenza di domenica scorsa in campionato non sta impedendo il regolare svolgimento del match tra le due squadre, si riparte dall'1 a 0 dell'andata in favore dei bianconeri che con due risultati su tre a disposizione per accedere alla finale possono permettersi il lusso di gestire la situazione. Gli orobici invece non hanno scelta e devono attaccare, gli uomini di Gasperini si rendono pericolosi con Papu Gomez (6,5) che con un destro a giro e un'incornata non riesce però a battere Buffon (6). La vecchia Signora non ha alcuna intenzione di lasciar fare e a sua volta si propone in avanti, Pjanic (5,5) su punizione prolunga per Matuidi (6,5) che sul secondo palo sfiora il pallone davanti a Berisha (7). L'estremo difensore albanese salva su Mandzukic (6) e in uscita anticipa Alex Sandro (6) che stava per intercettare il traversone di Douglas Costa (6), prima dell'intervallo Asamoah (6) scuote l'esterno della rete.

VOTO JUVENTUS 6 - Oltre a contenere le avanzate degli avversari gli uomini di Allegri si affacciano in avanti con Mandzukic e Asamoah.

MIGLIORE JUVENTUS: MATUIDI 6,5 - Ritorno importantissimo a centrocampo per Allegri, il francese sta dando un ulteriore saggio delle sue qualità.

PEGGIORE JUVENTUS: PJANIC 5,5 - Perde qualche pallone di brutto e si fa ammonire per simulazione.



VOTO ATALANTA 6 - Gli orobici stanno giocando con grande personalità all'Allianz Stadium, alla ricerca del gol che rimetterebbe tutto in discussione.

MIGLIORE ATALANTA: BERISHA 7 - Con un paio di interventi sta tenendo a galla i suoi.

PEGGIORE ATALANTA: DE ROON 5,5 - Il centrocampista olandese non è esente da errori e sbaglia diversi tocchi anche banali. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.