Pagelle/ Lazio Milan: i voti della partita (Coppa Italia, ritorno semifinale - primo tempo)

Le pagelle di Lazio Milan: i voti della partita, i giudizi su tutti i protagonisti della partita dello stadio Olimpico, che si è giocata per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

28 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Milan Lazio, Coppa Italia semifinale (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Lazio e Milan sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. I padroni di casa sono i primi a farsi vedere in attacco grazie al colpo di testa di Immobile al 5' ed alla conclusione di Milinkovic-Savic al 6', entrambe parate in corner da Donnarumma. Nuovamente Milinkovic-Savic manca lo specchio al 18' mentre, tra i rossoneri, tentano la via della rete senza successo Suso al 18' e Calhanoglu al 30'. In precedenza i biancocelesti avevano provato un paio di soluzioni dalla distanza con Caceres e Lucas Leiva, ben sventate dal portiere ospite.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO (PRIMO TEMPO): 6,5 Cerca di fare la partita attraverso il possesso palla prolungato ma fallisce diverse occasioni. MIGLIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): LULIC 6,5 Spezza le manovre milaniste ed ispira i compagni. PEGGIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): LUIS ALBERTO 5,5 A parte un assist interessante, viene tradito da molto nervosismo perdendo troppi palloni ed incappando nell'intervento irregolare. VOTO MILAN (PRIMO TEMPO): 6 Costruisce poco soprattutto nell'ultimo passaggio ma difende senza abbattersi e riparte con grande rapidità. MIGLIORE MILAN (PRIMO TEMPO): BONAVENTURA 6,5 Fondamentale a centrocampo per far girare la squadra. PEGGIORE MILAN (PRIMO TEMPO): SUSO 5 Decisamente fuori dal gioco e non entrato in partita, come si evince dall'unico tiro poco convinto effettuato dalla distanza al 18'.

