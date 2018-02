Probabili formazioni/ Juventus Atalanta: quote, le ultime novità live (Coppa Italia, ritorno semifinale)

28 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Atalanta, Coppa Italia semifinale (Foto LaPresse)

Juventus Atalanta si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 28 febbraio: salvo altri imprevisti (leggi: la neve), questa partita sancirà, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia 2017-2018, quale delle due squadre otterrà l’accesso all’ultimo atto del torneo, che verrà giocato contro una tra Lazio e Milan in campo qualche ora dopo all’Olimpico. La bufera di neve che ha investito Torino ha impedito di disputare la sfida di campionato: dopo un sopralluogo sul terreno di gioco insieme ai capitani e ai dirigenti, l’arbitro ha deciso di posticipare la partita. Questo significa che non abbiamo avuto un antipasto che avrebbe potuto dirci qualcosa in più circa lo stato di forma delle due squadre; dal punto di vista delle scelte dei due allenatori invece potrebbe cambiare qualcosa, perchè non essere scesi in campo nel fine settimana ha chiaramente fatto venir meno la necessità di turnover massiccio. Andiamo dunque a scoprire in che modo i bianconeri e la Dea si potrebbero disporre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Juventus a partire favorita: parlando della singola partita di questa sera, l’agenzia di scommesse Snai ha posto una quota di 1,55 sul segno 1 per la vittoria dei bianconeri, mentre il valore del segno 2 - che identifica il successo esterno della Dea - è di 6,75. Con il segno X che giocherete per il pareggio la vostra vincita sarebbe di 3,90 volte la cifra che avrete deciso di investire; vale poi la pena ricordare che se dovesse finire pari ad andare in finale sarebbe la Juventus, e che dunque l’Atalanta ha bisogno di vincere con un gol di scarto oppure con uno, ma realizzandone almeno due. Nello specifico: un 1-2 vale 22,00 mentre uno 0-2 è ipotesi addirittura da 35,00. Si andrebbe ai supplementari con lo 0-1: il guadagno su questa scommessa sarebbe di 14,00 volte la somma che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

GLI 11 DI ALLEGRI

Scelte obbligate o quasi per Massimiliano Allegri, almeno in attacco: Higuain può tornare se non altro in panchina, Dybala che non avrebbe giocato in campionato può farlo questa sera guidando una linea che avrebbe in Douglas Costa e Mandzukic gli esterni “forzati”. In alternativa, si valuta la soluzione che era stata varata domenica: Alex Sandro alto nel tridente, Asamoah terzino sinistro (nell'ipotesi di un ballottaggio invece il brasiliano partirebbe favorito sul compagno di squadra). A centrocampo mancherà Bentancur, il che aumenta le possibilità di vedere in campo Khedira; a gestire le operazioni dovrebbe essere Pjanic, mentre sul centrosinistra sale la candidatura di Sturaro, con Matuidi - che avrebbe giocato dal primo minuto in campionato - che a quel punto farebbe le prove generali per la Champions League nella prossima di Serie A. In difesa potrebbe riposare Chiellini: tra Rugani, Barzagli e Benatia saranno due a occupare la posizione centrale davanti a Szczesny, ma attenzione alla possibilità del fiorentino come terzino destro al posto di Lichsteiner (De Sciglio è ancora ai box).

LE SCELTE DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini aveva scelto una rivoluzione per la Serie A; allora però erano passati solo tre giorni dalla delusione del Borussia Dortmund. Con 72 ore in più, il tecnico dell’Atalanta rivedrà alcune delle sue decisioni: anzi, aveva già lasciato intendere che in Coppa Italia la sua formazione sarebbe stata molto vicina a quella titolare. Non ci sarà Toloi, unica concessione alla difesa: Caldara davanti a Berisha, Andrea Masiello e Palomino (più di Mancini) ai suoi lati. Sulle corsie Hateboer e Spinazzola hanno grande vantaggio; in mezzo al campo potremmo rivedere la soluzione con i tre mediani, vale a dire Freuler e De Roon contemporaneamente con Cristante che oscilla tra la mediana e la trequarti, andando in appoggio ai due attaccanti. Gasperini potrebbe confermare l’assetto di Europa League: nessuna prima punta di ruolo, dentro Ilicic e Alejandro Gomez per allargare ancor più il campo e prendere d’infilata una Juventus che proverà comunque a fare la partita, nonostante il vantaggio acquisito all’Atleti Azzurri d’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 27 Sturaro; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 14 Matuidi, 9 Higuain

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Bentancur

Indisponibili: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 5 A. Masiello, 13 Caldara, 6 Palomino; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 72 Ilicic, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 28 G. Mancini, 95 Bastoni, 21 Castagne, 32 Haas, 23 Melegoni, 8 Gosens, 19 L. Rizzo, 9 Cornelius, 29 Petagna Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Toloi

Indisponibili: -

