Probabili formazioni/ Lazio Milan: quote, le ultime novità live (Coppa Italia, ritorno semifinale)

Probabili formazioni Lazio Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allo stadio Olimpico entrambi gli allenatori puntano forte sui loro titolarissimi

28 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Milan, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Lazio Milan si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 28 febbraio: semifinale di ritorno della Coppa Italia 2017-2018 allo stadio Olimpico, e situazione assolutamente in equilibrio dopo lo 0-0 di San Siro. Si gioca a un mese di distanza dalla sfida di andata, e intanto sono cambiate molte cose: la Lazio ha ripreso vigore dopo un periodo difficile ed è tornata a stringere il terzo posto in campionato, ma il Milan dal canto suo ha voltato pagina, non perde da 12 partite e ha vinto le ultime tre di Serie A, avvicinandosi addirittura alla quarta piazza che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Non solo: i rossoneri hanno vinto, solo tre giorni fa, proprio in questo stadio battendo la Roma; sono in totale fiducia e sperano ora di mettere le mani sulla seconda finale nelle ultime tre stagioni. Per i biancocelesti sarebbe invece la seconda consecutiva, la terza negli ultimi quattro anni e la quarta negli ultimi sei a dimostrazione di un torneo sempre onorato al massimo. Andiamo ora a scoprire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

L’ottimo momento delle due squadre rende difficile stabilire un pronostico per la semifinale di ritorno; tuttavia l’agenzia di scommesse Snai punta maggiormente sul fattore campo, e assegna alla Lazio il vantaggio sulla carta. Il segno 1 per la vittoria dei biancocelesti vale 1,87; c’è distanza rispetto al segno 2 che dovrete invece giocare per l’affermazione esterna del Milan. Il pareggio è identificato dal segno X e porta in dote una vincita di 3,55 volte la cifra messa sul piatto; va ricordato che chi vince va in finale, mentre uno 0-0 (vale 9,50) porterebbe inevitabilmente le due squadre ai tempi supplementari e qualunque altro risultato premierebbe il Milan. Un 1-1 ha una quota di 6,75, con il 2-2 il vostro guadagno sulla partita dello stadio Olimpico salirebbe invece a 15,00 volte la somma investita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

Il turnover effettuato da Simone Inzaghi per la partita di Reggio Emilia lascia intendere alcune delle scelte che vedremo questa sera: davanti a Strakosha tornerà De Vrij insieme a Bastos, il terzo difensore dovrebbe invece essere Martin Caceres. Dubbi sulla corsia destra: Marusic è stato espulso contro il Sassuolo e dunque sarà squalificato in campionato. A questo punto l’allenatore della Lazio potrebbe riproporlo in campo al posto di Basta, mentre a sinistra ci sarà sicuramente Lulic. Cambia anche l’assetto in mediana: fuori Murgia e dentro Parolo, conferma per Lucas Leiva come playmaker davanti alla difesa e per Sergej Milinkovic-Savic, che agirà in qualità di mezzala offensiva con la facoltà di aumentare la pericolosità della squadra avvicinando la zona offensiva. Nella quale Ciro Immobile dovrebbe esserci; al suo fianco invece vedremo Luis Alberto, altro titolarissimo che si è riposato domenica pomeriggio e dunque avrà una maglia stasera, strappandola a Felipe Anderson che comunque tornerà utile per la panchina.

I DUBBI DI GATTUSO

Qualche dubbio in più per Gennaro Gattuso, se non altro perchè in alcuni reparti le alternative non sono così ampie; la sua squadra potrebbe essere molto simile a quella impiegata contro la Roma. Gigio Donnarumma in porta, difesa presumibilmente uguale con Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni e Bonucci a comandare il reparto al fianco di Alessio Romagnoli. A centrocampo potrebbe giocare Montolivo: per lui una maglia in sostituzione di Lucas Biglia, visto che Kessie e Bonaventura in questo momento sono più o meno intoccabili e dovrebbero giocare. Da valutare invece il tridente offensivo: possibile che Cutrone lasci spazio a Kalinic, che scalpita per iniziare la partita dopo gli spezzoni avuti nelle ultime due partite di campionato. A far compagnia alla prima punta, Suso viaggia verso una conferma quasi scontata mentre come esterno sinistro Calhanoglu, che pure è in vantaggio, è insidiato da Borini e dallo stesso Cutrone, che ha già dimostrato di potersi allargare sulla sinistra. Questo ovviamente senza dimenticarsi di André Silva, che però dovrebbe avere spazio in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 22 M. Caceres; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 13 Wallace, 26 Radu, 8 Basta, 96 Murgia, 5 J. Lukaku, 7 Nani, 10 Felipe Anderson, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 75 Guarnone, 20 Abate, 22 Musacchio, 15 Gustavo Gomez, 17 C. Zapata, 73 Locatelli, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti

© Riproduzione Riservata.