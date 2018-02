Pronostici Coppa Italia/ Le quote e le scommesse sulle partite (ritorno semifinali)

Pronostici Coppa Italia: le quote e le scommesse sulle partite di ritorno delle semifinali. La nostra analisi e le favorite per Juventus-Atalanta e Lazio-Milan

28 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Coppa Italia (LaPresse)

Oggi mercoledì 28 febbraio sarà un giorno di grande calcio grazie alle due semifinali di ritorno della Coppa Italia 2017-2018 che metteranno di fronte Juventus-Atalanta alle ore 17.30 e poi Lazio-Milan alle ore 20.45. In palio ci saranno i due posti in finale, dunque l’obiettivo è di quelli importanti: vediamo quello che potrebbe succedere in queste due partite dando uno sguardo ai pronostici e alle quote sulle semifinali di Coppa Italia.

PRONOSTICO JUVENTUS ATALANTA

La Juventus parte certamente favorita per la qualificazione alla finale in virtù del successo per 0-1 ottenuto all’andata a Bergamo, che fa pensare come gli uomini di Massimiliano Allegri abbiano portato a termine con successo la metà in teoria più impegnativa di questa semifinale. L’Atalanta di contro scenderà in campo non avendo più nulla da perdere: in Coppa Italia la squadra di Gian Piero Gasperini ha già fatto ottima figura eliminando il Napoli ai quarti, sa che l’impresa è difficile ma certamente ci proverà. La Juventus dal canto suo potrebbe approfittare del fatto che i nerazzurri dovranno inevitabilmente scoprirsi e concedere spazi: il pronostico più semplice sarebbe il segno 1, che è quotato a 1,55 dall’agenzia di scommesse sportive Snai.

PRONOSTICO LAZIO MILAN

Lo 0-0 dell’andata rende invece incertissimo l’esito della semifinale che andrà in scena all’Olimpico. Il Milan è la squadra del momento e proprio all’Olimpico ha vinto domenica in campionato contro la Roma, la Lazio d’altronde sta facendo bene fin dall’inizio del campionato e con le ultime tre vittorie consecutive fra campionato ed Europa League ha messo alle spalle il momento difficile vissuto nelle settimane precedenti, il primo nella stagione della squadra di Simone Inzaghi. Il pronostico di conseguenza è apertissimo ad ogni esito: partita da tripla, potremmo riassumere. Fra i tre segni allora vi indichiamo quello che secondo Snai vale di più: quota 4,50 per il segno 2 che indicherebbe il secondo colpaccio consecutivo nella capitale per Gennaro Gattuso.

© Riproduzione Riservata.