Pronostico Juventus-Atalanta/ Coppa Italia, il punto di Bortolo Mutti (esclusiva)

Pronostico Juventus Atalanta: intervista esclusiva a Bortolo Mutti sul match di ritorno della Semifinale della Coppa Italia. La Dea tenta l'impresa dopo 1-0 subito all'andata.

28 febbraio 2018 INT. Bortolo Mutti

Pronostico Juventus Atalanta (Lapresse)

Si accenderà questa sera all’Allianz stadium la sfida tra Juventus e Atalanta, match di ritorno della semifinale della Coppa Italia fischio d’inizio atteso alle ore 17.30. Sarà quindi una partita davvero emozionante quella che si attende in casa bianconera: la posta in palio è altissima e l’1-0 firmato dalla Vecchia Signora all’andata potrebbe non mettere poi così al scuro Massimiliano Allegri e i suoi. La Dea come è noto è una squadra davvero ostica, e Gasperini e i suoi ragazzi sono pronti a dare il tutto per tutto, dopo la sfortunata eliminazione dall’Europa League. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex giocatore e allenatore dell'Atalanta Bortolo Mutti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita da dentro e fuori per l'Atalanta che dovrà ribaltare la sconfitta di Bergamo. La Juventus farà la sua solita partita importante, cercando di riprendere il ritmo dopo l'incontro sospeso di domenica sera.

Potrebbe essere una Juventus magari attendista dopo l' 1-0 dell' andata? Sarà una Juventus che vorrà in ogni caso fare la sua partita, giocare un buon calcio. Sicuramente il risultato dell'andata la avvantaggerà.

Un po di turnover per i bianconeri visti i prossimi impegni con la Lazio e il Tottenham? Non credo perchè in ogni caso andare a giocare una finale di Coppa Italia è troppo importante. Un traguardo prestigioso a cui la Juventus terrà moltissimo nonostante i prossimi impegni con la Lazio e il Tottenham.

Secondo lei Allegri rischierà Higuain? E' una cosa che può sapere solo lui, valutando le condizioni fisiche del giocatore. E' lui che avendolo a disposizione negli allenamenti può conoscere se sia meglio metterlo in campo o no.

La partita giusta per Marchisio? Potrebbe essere. Marchisio potrebbe veramente disputare una grande partita con l'Atalanta, dimostrare ancora una volta tutto il suo valore.

Un esempio di attaccamento alla Juventus, col suo ringraziamento ai tifosi domenica. Marchisio è un grande giocatore, dentro e fuori dal campo. Non mi stupisce il suo ringraziamento ai tifosi bianconeri domenica. Del resto il suo amore per la Juventus è sempre stato eccezionale.

Che Atalanta si aspetta a Torino? Un'Atalanta che si giocherà la partita, con un calcio propositivo. Un'Atalanta pronta a rischiare tutto per qualificarsi alla finale di Coppa Italia.

Modulo a una punta o a due punte per i nerazzurri? Potrebbero esserci Papu Gomez e Cristante con Ilicic. L'Atalanta ha sempre giocato meglio con una punta e due esterni. E' il modulo tattico che le ha permesso di conquistare grandi traguardi in questi due anni.

Più facile quindi che giochi Ilicic o Petagna? Ilicic è proprio il giocatore, l'attaccante ideale per questo tipo di partite. Petagna poi non sta molto bene per i suoi problemi muscolari che lo stanno affliggendo.

Il suo pronostico su quest'incontro. Vedo una tripla perchè pur giocando in un campo ostico come quello della Juventus l'Atalanta potrebbe anche vincere e conquistarsi una finale di Coppa Italia storica.

(Franco Vittadini)

