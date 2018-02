Pronostico Lazio-Milan/ Coppa Italia, il punto di Giuseppe Pancaro (esclusiva)

Pronostico Lazio Milan: intervista esclusiva a Giuseppe Pancaro, grande ex dello scontro atteso oggi all'Olimpico. Inzaghi e Gattuso si giocano un posto alla finale di Coppa Italia.

28 febbraio 2018 INT. Giuseppe Pancaro

Pronostico Lazio Milan (LaPresse)

Nuovo appuntamento per i rossoneri: si giocherà questa sera alle ore 20.45 la sfida tra Lazio e Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo lo 0-0 realizzato a San Siro nel match di andata, Gattuso e i suo sperano di espugnare di nuovo lo stadio Olimpico, pochi giorni dopo la bella vittoria per 2-0 realizzata contro la Roma nel campionato della Serie A. La compagine di Inzaghi però non è certo un avversario semplice da battere, e il risultato rimane quindi avvero aperto. Va però ricordato che pure i biancocelesti arrivano in campo ben carichi dopo il successo per 3-0 sul Sassuolo. Per presentare questo match abbiamo sentito Giuseppe Pancaro, grande ex della partita visto che ha vestito la maglia della Lazio dal 1997 al 2003, e quella del Milan dal 2003 al 2005: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che stanno attraversando un grande momento di forma e stanno giocando un grande calcio.

Si aspetta una Lazio protesa all'attacco? Mi aspetto la solita Lazio molto forte, capace di fare il suo gioco, una Lazio competitiva come sta dimostrando in questa stagione. Una Lazio che cerca sempre di finalizzare le sue azioni cercando di segnare, che non snaturerà il suo tipo di calcio.

Felipe Anderson o Luis Alberto in campo? La Lazio ha la fortuna di avere una rosa molto larga. Potrebbero quindi scendere in campo sia Felipe Anderson che Luis Alberto, due calciatori di notevole qualità tecnica. La Lazio potrebbe schierare una formazione con tanti giocatori di notevole valore.

Dove si deciderà questa partita? Credo proprio che siano le difese, i reparti arretrati delle due squadre che potrebbero decidere l'esito di quest'incontro, della qualificazione di Lazio o Milan.

E' un grande Milan: si aspettava il suo successo con la Roma? E' un Milan che sta giocando molto bene e il successo con la Roma non è stato sorprendente. Un Milan guidando in un modo ideale da Gattuso.

Grinta, bravura, competenza: quali sono le qualità di Gattuso come allenatore? Ha grinta ma anche tanta preparazione tecnica, ha competenza, non lascia nulla al caso. E' veramente bravo e spero che a fine stagione possa essere confermato. Lo conosco bene, Rino è anche mio amico. Non posso che essere contento dei suoi successi da allenatore al Milan.

Vi sentite spesso, quando ha parlato l'ultima volta con lui? E' un po' di tempo che non ci sentiamo. In ogni caso la nostra è un'amicizia grande, veramente bella.

Tornando al modulo tattico del Milan Cutrone o Kalinic in attacco? Penso che in questo momento della stagione Rino non voglia fare a meno di Cutrone che si sta dimostrando un grande attaccante. Kalinic però quando è entrato ha fatto veramente bene con la Roma.

Quale sarà la tattica della squadra di Gattuso? Credo che possa essere quella già intrapresa con la squadra di Francesco. Credo che il Milan con la Lazio possa giocare nello stesso modo.

Il Milan potrebbe pensare già al derby? No, qualificarsi per finale di Coppa Italia, vincere un trofeo sarebbe troppo importante e il Milan cercherà di dare tutto per provare a giocarsi questa chance.??Chi si qualificherà per la finale? Sarà proprio una partita dove sia Lazio che Milan potrebbero andare in finale, una partita difficile da pronosticare.

Lei per chi tiferà? Ho passato sei anni alla Lazio bellissimi, due al Milan altrettanto belli. Queste due squadre mi sono rimaste nel cuore, spero che sia una bella partita giocata bene da tutte e due le formazioni. Sono rimasto legato sia alla Lazio che al Milan. Non può essere che così!

(Franco Vittadini)

