Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite (ritorno semifinali)

Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Si giocano oggi Juventus-Atalanta e Lazio-Milan (28 febbraio).

28 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Coppa Italia: l'epilogo della scorsa edizione (LaPresse)

Oggi mercoledì 28 febbraio si giocano entrambe le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2017-2018. Siamo dunque a un momento decisivo della stagione della Tim Cup, anche se poi per la finale bisognerà aspettare addirittura fino a mercoledì 9 maggio. Oggi però scopriremo quali saranno le squadre che daranno vita all’ultimo atto della Coppa Italia: alle ore 17.30 si gioca Juventus-Atalanta, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Lazio-Milan. Ricordiamo che all’andata i bianconeri si erano imposti per 0-1 a Bergamo e dunque sono vicinissimi alla finale, mentre lo 0-0 di San Siro fra rossoneri e biancocelesti lascia molto più aperto il match di questa sera all’Olimpico. Ricordiamo che l’esito della Coppa Italia, che assegna alla vincitrice un posto in Europa League, determinerà se dal campionato sei qualificheranno per le Coppe le prime sette o solo le prime sei, a seconda naturalmente del piazzamento di chi vincerà questa Tim Cup.

SEMIFINALI COPPA ITALIA: IL CAMMINO FIN QUI

Tutte le quattro squadre giunte in semifinale sono entrate in scena dagli ottavi di finale, dal momento che erano tutte comprese fra le prime otto classificate dello scorso campionato. La Juventus ha eliminato prima il Genoa e poi il Torino nel derby della Mole che è costato il posto a Sinisa Mihajlovic; per l’Atalanta invece ecco prima il successo agli ottavi contro il Sassuolo e poi il colpaccio al San Paolo che ha portato all’eliminazione del Napoli dalla Coppa nazionale. Dall’altra parte del tabellone, la Lazio ha eliminato prima il Cittadella (grande protagonista dei primi turni di questa Coppa Italia) e poi la Fiorentina ai quarti, mentre il Milan ha avuto la meglio sul Verona agli ottavi e poi sull’Inter nel derby della Madonnina che nei quarti di Coppa Italia è stato probabilmente il momento di svolta dell’intera stagione rossonera, che oggi appare decisamente più positiva rispetto a due mesi fa, quando il 27 dicembre andò in scena la stracittadina milanese.

COPPA ITALIA, RITORNO SEMIFINALI

Oggi mercoledì 28 febbraio

Ore 17.30

Juventus-Atalanta

Ore 20.45

Lazio-Milan

