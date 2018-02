Roma, Di Francesco/ Monchi incontro Pallotta e fa da garante: avanti con il tecnico abruzzese

Eusebio Di Francesco, allenatore Roma - LaPresse

La permanenza a Roma di Eusebio Di Francesco non è a rischio. Nonostante gli ultimi risultati negativi in serie, leggasi in particolare la capitolazione in Champions League contro lo Shakhtar, e la sconfitta interna con il Milan, l’ex allenatore del Sassuolo rimarrà ancora a Trigoria, almeno fino alla fine della stagione in corso. A garantirlo è stato il direttore sportivo della stessa Lupa, Monchi, che nelle scorse ore ha incontrato a Boston il patron James Pallotta. Il vis-a-vis era in programma per un aggiornamento sulle nuove tecnologie utilizzate dalla Roma in fase di mercato, ma è servito anche per fare il punto sul futuro della panchina capitolina. Del resto, è stato proprio Monchi a scegliere il tecnico abruzzese, e il ds è convinto che sia ancora la giusta scelta per la squadra giallorossa.

LE PAROLE DI TOTTI

Tra l’altro, a sostegno di Monchi, vi è l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che proprio nelle scorse ore è uscito allo scoperto blindando Di Francesco: «In società stiamo vicini all'allenatore, crediamo fortemente in lui e lo sosterremo fino alla fine, è un punto fermo della nostra società». Le parole del Pupone hanno ancora un peso enorme nella capitale, e di conseguenza sono state scelte deliberatamente queste dichiarazioni per rasserenare il tecnico, nonché tutto l’ambiente romano. Tornando all’incontro Pallotta-Monchi, il presidente della Roma ha mostrato alla stampa locale il machine learning, una sorta di software utilizzato dagli uomini di mercato giallorossi, che mette a disposizione statistiche e dati molto importanti per individuare il giocatore adatto da acquistare. Pallotta è molto attento alla ricerca di nuovi talenti e al settore giovanile, e negli Stati Uniti vi sono ben dodici Academies che monitorano i giovani calciatori americani che potrebbero sbarcare a Roma.

