Sandro all’Inter?/ Dal Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri

Walter Sabatini, dirigente Inter - LaPresse

C’è un nuovo obiettivo in casa Inter in vista del calciomercato della prossima estate: la compagine nerazzurra starebbe infatti pensando a Sandro, centrocampista in forza al Benevento Calcio. A darne notizia è il quotidiano Tuttosport, che stamane sottolinea appunto l’interesse della società di corso Vittorio Emanuele nei confronti del calciatore ex Tottenham, QPR e nazionale brasiliana. Dopo sette stagioni in Premier League, Sandro ha lasciato l’Inghilterra a gennaio dello scorso anno, per trasferirsi in Turchia, fra le fila dell’Antalyaspor. Qui, però, il classe 1989 non è riuscito ad esprimersi al meglio, complice una serie di problematiche fisiche, e dopo solo un anno i turchi hanno deciso di spedire in Italia lo stesso giocatore. I giallorossi se lo sono assicurati con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 2.3 milioni di euro.

SANDRO OBIETTIVO DA FAIR PLAY FINANZIARIO

Difficile però che Sandro possa permanere in Campania, soprattutto se alla fine i beneventini dovessero retrocedere in Serie B (attualmente sono all’ultimo posto in classifica). In questa situazione potrebbe quindi inserirsi l’Inter, versando appunto una cifra modesta nelle casse giallorosse, e assicurandosi un centrocampista centrale di sicuro valore e soprattutto di esperienza. Tra l’altro sarebbe un’operazione molto interessante anche in ottica fair play finanziario, visto il modesto esborso che la stessa comporterebbe. Non si può ovviamente parlare di vera e propria trattativa, ma un interesse nerazzurro nei confronti di Sandro c’è ed è reale. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come evolverà la situazione.

