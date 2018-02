Serie A, anticipi, posticipi e recuperi/ Juventus-Atalanta il 14 marzo, il derby di Roma alle 18:00

La neve all'Allianz durante Juventus-Atalanta - LaPresse

La Lega Calcio di Serie A ha reso note le date riguardanti i prossimi anticipi e posticipi, precisamente dall’undicesima giornata di ritorno, (weekend del 31 marzo), fino alla quattordicesima. Inoltre, è stato stabilito che la partita fra Juventus e Atalanta, “annullata” domenica sera per la troppa neve che si è abbattuta su Torino, si giocherà il prossimo 14 marzo, a partire dalle ore 18:00, come da comunicato stampa allegato: «Il Commissario della Lega Serie A – si legge - visto il rinvio a data da destinarsi della gara Juventus-Atalanta del 25 febbraio 2018, decretato dall’arbitro a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, dispone che la gara Juventus-Atalanta della 7a giornata di ritorno di Serie A TIM si recuperi mercoledì 14 marzo 2018, con inizio alle 18.00». Confermate quindi le indiscrezioni delle scorse ore, che indicavano appunto nella metà del prossimo mese il giorno possibile per il recupero. Una scelta quasi d’obbligo visto che la Signora dovrà giocare anche il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham, oltre ovviamente al campionato e alla Coppa Italia.

IL DERBY DI ROMA, JUVE-MILAN E…

Per quanto riguarda invece i postici delle prossime giornate, andiamo a vedere le sfide più calde. Sabato 31 marzo, alle ore 20:45, andrà in scena la gara fra Juventus e Milan a partire dalle ore 20:45, 11esima giornata di ritorno. La 12esima giornata di ritorno sarà invece un vero e proprio “spezzatino”, visto che si inizierà il venerdì, con l’anticipo Spal-Atalanta, si proseguirà con i tre anticipi di sabato, e si chiuderà con i due posticipi di domenica, fra cui la gara di chiusura delle 20:45, Milan-Sassuolo. Attenzione a quanto succederà a metà aprile, dopo si disputerà l’atteso derby capitolino, Lazio-Roma, di scena alle ore 18:00 di domenica 15. A seguire, dalle ore 20:45, Milan-Napoli, altro match caldissimo. Infine, attenzione ad una postilla riguardante le partite di Coppa Italia: «In base all'esito degli ottavi di finale di Europa League la gara Udinese-Lazio potrebbe essere posticipata a domenica alle ore 20.45 o al lunedì alle ore 19.00/20.45/21, e la gara Milan-Sassuolo potrebbe essere anticipata a domenica alle ore 18.00 o posticipata a lunedì alle ore 19.00/20.45/21.00. Inotre, Lazio-Roma e Milan-Napoli del 15 aprile, saranno legate all'esito degli ottavi di finale di Europa League l'orario delle due gare potrà essere invertito».

L'ELENCO DEGLI ANTICIPI E DEI POSTICIPI IN PROGRAMMA

11/a giornata di ritorno

Sabato 31 marzo ore 12.30 Bologna-Roma

Sabato 31 marzo ore 18.00 Cagliari-Torino

Sabato 31 marzo ore 20.45 Juventus-Milan

12/a giornata di ritorno

Venerdì 6 aprile ore 20.45 Spal-Atalanta

Sabato 7 aprile ore 15.00 Benevento-Juventus

Sabato 7 aprile ore 18.00 Roma-Fiorentina

Sabato 7 aprile ore 20.45 Sampdoria-Genoa

Domenica 8 aprile ore 12.30 Torino-Inter

Domenica 8 aprile ore 18.00 Udinese-Lazio

Domenica 8 aprile ore 20.45 Milan-Sassuolo

13/a giornata di ritorno

Sabato 14 aprile ore 15.00 Cagliari-Udinese

Sabato 14 aprile ore 18.00 Genoa-Crotone

Sabato 14 aprile ore 18.00 Chievo-Torino

Sabato 14 aprile ore 20.45 Atalanta-Inter

Domenica 15 aprile ore 12.30 Fiorentina-Spal

Domenica 15 aprile ore 18.00 Lazio-Roma

Domenica 15 aprile ore 20.45 Milan-Napoli

14/a giornata di ritorno

Martedì 17 aprile ore 20.45 Inter-Cagliari

Mercoledì 18 aprile ore 18.00 Benevento-Atalanta

