Stage Nazionale, Baselli/ Tripletta nella sfida fra Italia e Fiorentina Primavera

Stage Nazionale, Baselli, tripletta nella sfida fra Italia e Fiorentina Primavera. Brilla il centrocampista di proprietà del Torino, nell’amichevole degli azzurri di Di Biagio

Di Biagio, ct ad interim della nazionale italiana - LaPresse

Brilla il centrocampista di proprietà del Torino, Daniele Baselli, nella partita di chiusura dello stage della nazionale italiana. Nella sfida fra gli azzurri e la Primavera della Fiorentina, terminata con il risultato di dieci reti a zero in favore della squadra allenata dal commissario tecnico Di Biagio, si è messo in luce il giocatore dei granata, autore di una bella tripletta. In rete anche Caprari, attaccante della Sampdoria (doppietta per lui), nonché Mandragora, Benassi, Chiesa, Berardi e Di Francesco, queste ultime, due reti arrivate nella seconda frazione di gioco. Il ct ad interim ha mandato in campo i suoi giocatori con il 4-3-3 nel primo tempo, con una formazione molto rimaneggiata rispetto alla solita Italia, ricca di giovani talenti.

LE PAROLE DI CHIESA

In porta vi era infatti Meret, con la linea difensiva formata da Zampano, Ceccherini, Ferrari e Barreca. A centrocampo, il tris era composto da Benassi, Mandragora e Baselli, mentre davanti vi erano Politano e Chiesa sugli esterni, con Caprari punta centrale. Squadra poi stravolta nel secondo tempo, con Scuffet in porta, difesa a quattro formata da Biraschi, Bani, Bastoni e Biraghi, quindi Venuti, Cataldi e Grassi nel reparto di mezzo, e infine Berardi, Pinamonti e Di Francesco come tridente più offensivo. Al triplice fischio finale ha parlato anche il gioiello di casa Fiorentina, Federico Chiesa (autore di un gol nel primo tempo), che ha ammesso: «Io simbolo del rilancio del calcio italiano? Non mi sento così, però sono pronto per dare il mio contributo anche se ho ancora tanto da crescere e da lavorare. Costacurta ha detto che sono migliore di mio padre? È presto per fare certi confronti, lo ringrazio per gli elogi ma sono ancora lontano dai livelli di mio padre».

