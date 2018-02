Tirrenio-Adriatico 2018/ Si parte il 7 marzo da Lido di Camaiore: Chris Froome e Vincenzo Nibali si sfidano

Tirreno-Adriatico 2018, si parte il 7 marzo da Lido di Camaiore: Chris Froome, Vincenzo Nibali e Fabio Aru si sfidano per cercare di raggiungere un obiettivo molto prestigioso.

28 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Tirreno-Adriatico 2018, ciclismo - La Presse

La Tirreno-Adriatico 2018 vedrà diversi ciclisti impegnati e pronti a darsi battaglia per arrivare a raggiungere un risultato importante. Tra i favoriti ci sono sempre loro Chris Froome, Fabio Aru e Vincenzo Nibali. Per la cinquantatreesima edizione di questa corsa saranno diversi gli atleti interessanti chiamati in causa con i vincitori di tappa che si presentano come possibili outsider e tra questi spuntano i nomi di Peter Sagan e Greg van Avermaet. Tra gli altri in gara possiamo contare su Richie Porte, Mikel Landa, Miguel Angel Lopez, Adam Yates, Rohan Dennis Tom Dumoulin, Rigoberto Uran, Romain Bardet, Michal Kwiatkowski, Philippe Gilbert, Diego Ulissi, Edvald Boasson Hagen ed i velocisti Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Caleb Ewan, Michael Matthews e Geraint Thomas. Ormai manca poco e sui social network inizia già il toto-vincitore per una corsa come la Tirreno-Adriatico che ogni anno entusiasma gli appassionati di questo splendido sport.

LE SETTE TAPPE

Si parte il prossimo 7 marzo per la Tirreno-Adriatico 2018 che partirà da Lido di Camaiore e si concluderà per arrivare all'ultima tappa a San Benedetto del Tronto il 13. E' l'edizione numero 53 di quella che chiamano la corsa dei due mari. Attraversa completamente il centro del nostro paese con una puntatina anche a nord-ovest. La Tappa 3 è quella più complicata con un percorso da Follonica a Trevi di addirittura 239 chilometri. Una strada mossa con tante difficoltà e imprevisti come quelli che si vedranno un po' per tutti i sette giorni di corsa. Sarà importante valutare anche le condizioni meteorologiche con il gelo che ha colpito l'Italia pronto a lasciare spazio all'inizio di marzo a un'anticipazione di primavera che potrebbe essere gradevoli per i ciclisti. Il finale anche sarà complesso con una salita nello scatto conclusivo per arrivare al traguardo che sancirà anche il vincitore.

