Torino contestato/ Al Filadelfia una bomba carta e tifosi infuriati dopo la debacle del Bentegodi

Torino contestato, al Filadelfia una bomba carta e tifosi infuriati dopo la debacle del Bentegodi. Un centinaio di supporters granata hanno inveito nei confronti dei calciatori

Walter Mazzarri, allenatore del Torino - LaPresse

Clima non proprio sereno in casa Torino. Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona dello scorso weekend, i tifosi granata hanno accolto i propri beniamini con un’accesa contestazione. Allo stadio Filadelfia, ieri aperto al pubblico per la seduta di allenamento, un centinaio di supporters hanno intonato cori di disapprovazione nei confronti della squadra di Mazzarri, ed in particolare uno “Svegliatevi!”. Sono stati inoltre accesi dei fumogeni ed è stato lanciato un grosso petardo, una sorta di bomba carta. Ovviamente la capitolazione contro gli scaligeri non è stata digerita, soprattutto perché la squadra allenata da Pecchia è decisamente alla portata del Toro (è penultima in classifica). Tra l’altro si è trattato della seconda sconfitta in serie, arrivata dopo l’insuccesso contro la Juventus, nel derby, seppur non sfigurando.

LA RABBIA DI MAZZARRI

Due passi falsi che hanno allontanato il Toro dalla zona Europa, l’obiettivo della squadra granata. Una stagione decisamente travagliata per la compagine di Urbano Cairo, che prima ha dovuto affrontare l’esonero di Sinisa Mihajlovic, e poi la contestazione dei suoi tifosi, che tra l’altro si erano già fatti sentire lo scorso ottobre, quando le cose già giravano male. Problemi che erano già stati evidenziati dal coach Walter Mazzarri domenica sera, nell’immediato post-partita del Bentegodi: «La squadra deve essere sempre squadra ci deve essere equilibrio – aveva detto il tecnico toscano - oggi avevo messo i tre attaccanti e un centrocampo più solido, poi quando ci siamo messi più offensivi abbiamo fatto bene, ma ci sono stati i soliti errori dietro. Se si fanno errori banali o d’intensità… Dovevamo metterla sul loro piano e fare qualcosa in più tecnicamente».

© Riproduzione Riservata.